殘奧人物誌︱印度無臂美少女箭箭中紅心爆紅：運動改變我的人生

撰文：吳慕兒
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沒有雙臂，卻能參加射箭賽事，而且箭箭命中紅心，印度美少女迪維（Sheetal Devi）在巴黎殘奧的精彩比賽影片在網上瘋傳。
這位17歲選手參加混合團體複合弓賽事，僅以雙腳一樣能百步穿楊的神技讓人拜服，再次震撼世人——她在去年杭州亞運已曾豪取兩金一銀。

印度美少女箭神迪維（Sheetal Devi）在巴黎殘奧的精彩比賽影片在網上瘋傳。（Getty Images）

天生缺雙臂　愛以雙腿爬樹

迪維出生時因罕有疾病導致沒有雙臂，她在一個軍方活動因自信的表現被教練Abhilasha Chaudhary和Kuldeep Wadhwan發掘，希望為她裝上義肢、教她射箭，惟醫生指她的狀況無可能裝義肢。

然而兩位教練從未試過教沒有雙臂的人射箭，之後迪維跟他們說她很喜歡以雙腿爬樹，而且也爬得很好，他們搜尋下發現史上首位沒有雙臂的射箭選手、美國「無臂箭神」史杜文（Matt Stutzman），從中得到啟發，於是開始訓練她以雙腳來射箭。

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美國「無臂箭神」史杜文（左）去年世錦賽曾親自指導迪維。（殘奧官網）

訓練未夠一年亞殘運奪雙金　美國「無臂箭神」親自指導

她在短短11個月射箭訓練後，參加在杭州舉行的亞殘運，已能稱霸個人和混合複合弓賽事成雙料金牌選手，雙人賽也獲銀牌。無臂箭手世上罕見，2023年殘疾世錦賽她的表現獲史杜文讚賞，更親自為她指導，提供繼續進步的秘訣，她在個人賽獲得銀牌。

這是迪維首次跟史杜文見面，她大感興奮，而史杜文也有意扶助這位後輩，「我想她成功，她非常渴望勝利，她能參賽是件好事，因為我們都想幫助她」。41歲的史杜文2012年殘奧獲銀牌，這位傳奇選手今屆殘奧前揚言巴黎是他的最後一屆，他成功以一面金牌結束殘奧生涯。比起自己的表現，史杜文更關心運動的發展，「我做得很好，現在已可退役，我們有其他無臂箭手更加重要，那證明任何人都可以射箭，我們不需要雙臂也能做到。」

史杜文稱迪維有很強爭勝心：「她聽教，動力十足，充滿鬥志」，直指對方是「這個運動的未來」（the future of the sport）。今屆殘奧迪維是唯一沒有雙臂的女子射箭賽事選手，也是最年輕一位，觀眾看着她流暢地以口部和右肩來稍作調整，繼而抬起持弓的右腳，瞄準、出箭，命中70米外的靴心獲得10分滿分，無不成為她的支持者。

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觀眾寵兒個人賽僅敗　團體賽摘銅

她是最受觀眾歡迎的寵兒，IG追隨者已突破34萬，個人賽在初賽時射出以703環，僅次以704環打破世界紀錄的土耳其選手Öznur Cüre，可惜16強以一環之差落敗。她在混合團體賽再接再勵，與39歲的拍檔Rakesh Kumar一路過關，四強與伊朗組合打成平手，「決一箭」落敗轉戰銅牌戰，終以一環之差擊敗意大利組合贏得銅牌，首次踏上殘奧頒獎台。

今屆殘奧前她已說過，「每次當我看到贏得的獎牌，都激發我想贏更多。我只是剛剛起步。」今天她總是充滿自信，其實一開始時她曾懷疑自己，「我感覺那是沒可能的，雙腳常常都很痛」，低潮時她會想到史杜文，每天努力練射300支箭，日子有功，「我總算做到了」。

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迪維獲美國「無臂箭神」讚揚為「運動的未來」。（IG）

曾懷疑自己　冀啟發世人：「如果我做得到，任何人都可以」

跟史杜文想法近似，她現在的信念是，「我相信沒有人會受任何限制，一切只是你有沒有足夠渴求和盡最大努力，如果我也做得到，任何人都可以。」她曾分享，「運動改變我和我家人的一生」，促請父母無論結果如何，都要讓子女至少接觸一種運動，「你永不知道他們有什麼隱藏才能！」

迪維的神技受盡外界讚賞，印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）大讚她和拍檔Rakesh Kumar是「充滿啟發的運動員」，「我們的年輕人可以在他們身上獲益良多」 。

迪維百步穿楊神技：

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