足球熱話︱英格蘭新帥卡斯利唔唱國歌被鬧爆　仲坐錯愛爾蘭後備席

英格蘭歐國聯（歐洲國家聯賽）首戰作客對愛爾蘭，暫代領隊卡斯利（Lee Carsley）因拒絕在賽前唱國歌天佑我王（God Save the King），被當地網民聲討，甚至因而要求他「下台」。

可是卡斯利早在賽前已表明不會唱英格蘭國歌，賽後再次解釋為何這樣做。



艾殊利高爾（右二）等英格蘭助教個個唱國歌，卡斯利（左）拒開口惹批評。（Getty Images）

修夫基「最自然接班人」考牌首戰即倒戈

修夫基今夏帶領英格蘭在歐洲國家盃（歐國盃）晉身決賽，不敵西班牙，連續兩屆獲亞軍後請辭，領隊一職由英軍U21領隊卡斯利暫代。50歲的卡斯利球員年代是位中場硬漢，最為人熟悉的是曾效力英超球隊愛華頓6年，他在2021年起出任英格蘭U21領隊，有別球員年代粗枝大葉的踢法，小三獅在他領軍下踢法爽朗中不失細膩，2023年贏得U21歐國盃冠軍。

修夫基離任後未有合適新帥人選，卡斯利是最自然的接班人，目前先以看守領隊身份帶隊，對愛爾蘭是他首場「考牌戰」。結果修夫基麾下的「實驗失敗品」、利物浦守將阿歷山大阿諾特，在卡斯利佈陣下踢出水準，英軍順利以2：0獲勝，有個好開始，卡斯利卻因拒唱英格蘭國歌遭網民狠批。

卡斯利賽前已講明不會唱英格蘭國歌。（Getty Images）

拒唱國歌被狠批

賽前雙方奏國歌環節，英格蘭球員以至艾殊利高爾等英軍助教，個個開口高唱天佑我王，唯獨卡斯利一人合上雙唇，拒絕開口。網民一見之下紛紛批評：「他自為自己是誰」、「卡斯利真尷尬，令球迷不喜歡你的捷徑」、「英格蘭領隊唔唱國歌，點解要搵佢教」，質疑聲音不絕，甚至認定他不應掌帥。

卡斯利在伯明翰出生和長大，因外婆的關係而合資格代表愛爾蘭，球員生涯曾40次代表愛爾蘭上陣。今次領英格蘭重回愛爾蘭首都都柏林，賽前他已揚言不會唱國歌，但那不是因為愛爾蘭的關係，「我代表愛爾蘭時，唱國歌已是我一直掙扎的地方。在熱身與上陣之間唱國歌，是我從來也不做的，我總是專注比賽，那段時間（唱國歌）非常注意別要分心。」

卡斯利球員年代曾40次為愛爾蘭上陣。（Getty Images）

賽前已講明不會唱英格蘭國歌

他說這個習慣一直維持到成為教練之後，「帶領英格蘭U21國家隊時的唱國歌環節，我也是進入那個專注狀態之中的，我在構思對手如何排陣，以及我們開賽後的首個行動。」卡斯利強調，「我完全尊重雙方國歌和明白它們對兩個國家的意義。」

可是大量網民完全無視卡斯利為前愛爾蘭國腳，以及他賽前說明為何不會唱英軍國歌的解釋，不少人甚至認定，他只要帶領英格蘭，便應該唱英格蘭國歌。對於網民的激烈反應，卡斯利表示，「我完全尊重人們的意見」，並重申：「這（唱國歌）是我從來也不做的，但我完全尊重雙方國歌。」他又稱不會感到被攻擊，「我尊重每一個人的意見」。

曾代表愛爾蘭的賴斯，入球後示意自己不會慶祝。（Getty Images）

開賽前一度坐錯愛爾蘭後備席

卡斯利指出，「在我的球員年代，身邊有球員會高唱國歌，也有球員或教練不會唱，我不認為那會令我或任何人減低投入程度。」對於帶領英格蘭第一仗便要「倒戈」愛爾蘭，他深知會是個考驗。有趣的是，他這個前愛爾蘭國腳帶領英格蘭首仗，兩個入球球員迪格蘭賴斯和基亞利殊，均曾經代表愛爾蘭。

卡斯利因「專注比賽」而拒唱國歌，不知是否太投入的關係，他在開賽前竟坐錯愛爾蘭的後備席廂，在場工作人員發現後指示，他才起身坐回英格蘭教練席上。