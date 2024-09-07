足球｜高普限時回歸多蒙特　執教鞭送別兩名德甲奪冠舊戰友

高普（Jürgen Klopp）返回多蒙特擔任教練——

不過是「一場限定」。

周五晚上，多蒙特在官網及社交媒體上載高普身穿球隊訓練服的照片，他將在香港時間周六（7日）晚上11時的表演賽中擔任教頭，送別前麾下比薛斯基（Lukasz Piszczek）及巴拉斯塞高斯基（Jakub Błaszczykowski）。



57歲的高普辭去利物浦主帥一職後，曾表示可能不再執起教鞭，今次在表演賽難得「出山」，只為送別兩員波蘭球員。高普將擔任巴拉斯塞高斯基隊的教練，表演賽門票已經售罄。

高普早前透露或不會再執起教鞭，不過這天暫時在多蒙特擔任教練一天。（多蒙特X）

多蒙特上月已在社交網站X（Twitter）發布影片公布消息。影片中，今年季後掛靴的比薛斯基與2023年退役的巴拉斯塞高斯基視像對話，前者表示「我們有一場告別賽」，又稱「我們需要一位教練，我有一個想法，我們可以邀請一名已退役教頭」。

巴拉斯塞高斯基沒有異議，比薛斯基便在視像軟件中邀請「退役教頭」——高普出現了，他戴着太陽眼鏡出場，問兩名球員：「你們有自己的告別賽！可你們竟然想在賽前接受訓練，你們是傻的嗎？」

高普在視像軟件出現後，不知情的比薛斯基（左上）隨即露出笑容。（X截圖）

高普於2008至2015年執教多蒙特，兩名波蘭球員在他麾下效力多年，大都擔任主力，一同贏過兩次德甲冠軍、一次歐聯亞軍。高普更是巴拉斯塞高斯基的伯樂，後者曾在2011年一次採訪中，抱怨有兩場球會比賽沒有正選，高普深知當時擔任主力翼鋒的巴拉斯塞高斯基害怕年輕的葛斯（Mario Götze）威脅其位置，立即指正巴拉斯塞高斯基的想法：「『如果你認為因為一名18歲球員令你失去上陣機會，你真的是瘋了！你應該要在訓練中做得更好，然後你也會獲得出場機會。』」

巴拉斯塞高斯基受到激勵，該季續任球隊主力，助多蒙特時隔9季後重奪德甲冠軍，並在次年踢出生涯巔峰，唯一一次在聯賽入球達到雙位數，助球隊在德甲衛冕。

該次對話後，巴拉斯塞高斯基表現逐漸進步，更在翌季踢出生涯巔峰。（Getty Images）

巴拉斯塞高斯基（左）與比薛斯基（右）是多蒙特當年德甲二連霸主力。（Getty Images）

至於今晚表演賽的其他球員，包括剛離開多蒙特的中堅曉姆斯（Mats Hummels），以及「蜜蜂兵團」現任主教練紐尼沙軒（Nuri Şahin），相信「多仔」球迷應會十分享受。

巴拉斯塞高斯基（左）被高普激勵後表現進步，未有被葛斯（右）的冒起擊沉。（Getty Images）