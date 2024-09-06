巴黎奧運女子跑手遭男友火燒慘死　父控訴：事發前曾報警卻無人理

早前曾出戰巴黎奧運女子全馬的烏干達跑手Rebecca Cheptegei，在肯尼亞居所遭男友淋汽油縱火後重傷不治，終年僅33歲。



Rebecca Cheptegei雖代表烏干達，但生前居於肯尼亞，她早前在巴黎奧運女子全馬以第44名完賽，她返回肯尼亞後，在9月1日與其男友Dickson Ndiema就土地問題爭執，終遭對方淋汽油及放火，全身75%燒傷，最終因多重器官衰歇不治。Rebecca Cheptegei除了全馬，也擅長跑山，則在2022年的世界山路錦標賽封后。

Rebecca Cheptegei（前方黃色上衣）早前出戰巴黎奧運女子全馬賽事。（Getty Images）

Rebecca Cheptegei的母親Agnes向傳媒表示，女兒是個「好孩子」，其父親則透露，事前已曾就Dickson Ndiema的行為報過警，狠批肯尼亞政府未能保護女兒：「她的死是因為政府的不作為，當我們第一次就這個男人的問題報警時，他們就應該要認真處理，當時他已對我女兒施暴，我們報了警、也通報了刑事調查機構，但他們從沒有採取過能救她的行動。」

Cheptegei已是過去三年間，第三位在肯尼亞遇害的女子精英運動員，2021年，另一奧運跑手、曾兩度在世界錦標賽獲銅牌的Agnes Tirop，被發現倒斃於家中、頸上有刀傷，其丈夫Ibrahim Rotich最終被控謀殺妻子。

Agnes Tirop生前是知名跑手，慘遭丈夫殺害。（Getty Images）

2022年，肯尼亞跑手Damaris Mutua被發現在家身亡，當時臉上遭一個枕頭蓋住，她在遇害前半年，曾在安哥拉一場半馬賽事獲得季軍，案件主要疑犯為她的男友，意味三宗女運動員遇害事件，兇手或疑兇均為另一半。

肯尼亞體育部長Kipchumba Murkomen指出，連續3位女運動員被殺，反映社會上有針對女性的暴力行為：「這些針對女性的暴力事件，近年入侵了精英體育界，也提醒我們必須在對抗這些事上付出更大努力」。