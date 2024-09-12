國足連敗網民跪求沉默14年前主帥出山　范志毅經典訪問再藏神預言

國足在世界盃亞洲區外圍賽第三圈兩連敗，主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）領軍表現備受批評，易帥聲音持續不絕，連官媒《人民日報》也發文狠批他：「臨場指揮難辭其咎，一將無能累死三軍」，更令各方深信伊雲高域被辭退只是時間問題。

庸帥麾下國足愈踢愈頹，令網民想念曾兩度執教國足而且戰績不差的高洪波，蜂擁到他的微博請求他出山。事實上高洪波整個微博只有開帳戶後首條、也是唯一一條帖文，這個2010年12月留下的帖文，下方已累積近4萬個留言，多少反映中國球迷如何「絕望」。



國足第三圈首輪0：7慘敗日本，次輪主場迎戰沙特，在多踢一人、領先一球的「夢幻開局」下，最終被對手絕殺反勝。伊雲高域的訓練、換人調動、戰術等表現，引來球迷、媒體甚至是《人民日報》批評。

換帥呼聲高漲，網民隨即想起過往領軍戰績不錯的高洪波。這名前中國國腳，退役後曾在2009年執掌國家隊帥印，不過兩年後萬達集團贊助國足，指明要由外藉教練執教，高洪波因而被西班牙名宿甘馬曹（José Antonio Camacho）取代。

國足近兩戰吞下敗仗，伊雲高域領軍表現備受批評。（微博圖片）

球迷想念高洪波 「近年表現最好國足主帥」

至2015年，高洪波再次成為國足主帥，但在世界盃亞洲區外圍賽第三圈的12強賽事中表現不佳，錄8戰3勝1和4負，之後他主動辭職，由意大利名帥納比（Marcello Lippi）接任。

高洪波被內地網民認為是近年表現最好的國足主帥，他首次執教時，國家隊戰績38場24勝10和4負，勝率60.53%，能排在隊史前五名；而且執教至少30場又勝率高於60%的教練，便只有他一人。

高洪波首次執教國足時，在逾兩年任期內勝率超過60%。（微博圖片）

網民蜂擁微博哀求高洪波出山

這名教頭自2010年平安夜開設微博帳號、跟網民打過一次招呼後，便「沉默」至今將近14年，近日網民紛紛湧到他的微博，在他這個帖文下留言，至今留言已接近4萬，以下相關詞條衝上熱搜：「隊危，速歸」、「祖國需要你，我們不需要騙子」、「求你出山，救救我們的孩子吧」。

高洪波微博只有2010年平安夜留下的唯一一條貼文。（微博截圖）

范志毅經典訪問再有「神預言」

這個有趣狀況下，亦有人想起國足一代名將范志毅曾說過：「再下去要輸越南了」、「臉都不要了」的經典受訪影片，同一影片中他也說過：「小高（高洪波）帶得蠻好的，你去把他換了幹什麼」，網民紛指：「范大將軍的含金量還在上升」。

不過也有不少人認為，目前國足問題太多，球員實力不足才是根本原因，即使讓高洪波重新執教也是「巧婦難為無米炊」，而且當年高洪波第二次執教，正是因為在世界盃亞洲區外圍賽戰績不佳才黯然辭職，「你們忘了當年是怎麼罵他的嗎？」