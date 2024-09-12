羽毛球香港賽｜奧運金牌男雙換拍檔訪港　王齊麟由大寶貝變學長

上星期的台北公開賽，是男雙奧運兩金組合、中華台北的李洋／王齊麟最後一次在主場出戰，惜16強止步，未能以冠軍完美謝幕，大會為李洋舉行盛大的退役儀式，全場球迷歡送李洋。

「麟洋配」上年在紅館打入四強，王齊麟今年重臨香港，身邊的拍檔改成21歲的左手將邱相榤。王齊麟由「大寶貝」變學長，爭勝的心態依舊，「不管搭檔是誰，場上都是全力以赴」。



李洋／王齊麟是史上首對成功衛冕奧運的男雙組合。（資料圖片／Getty Images）

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王齊麟與李洋這對金牌拍檔，在巴黎奧運後篤定拆夥，事關李洋早已宣布在奧運後淡出，巴黎奧運變成二人的最後一舞。「麟洋配」在花都寫下歷史，排除萬難成為史上首對成功衛冕的男雙組合，二人名字永留歷史名冊。

王齊麟與李洋2018年開始合作，曾經兩度來港出戰香港賽，上年四強止步。今年來港出戰，身邊拍檔已不再是李洋，變成21歲的左手將邱相榤。「麟榤配」在香港賽首圈淘汰主場組合洪魁駿／呂俊瑋，今日再鬥馬來西亞的陳蔚強／阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN）。

相隔一年，王齊麟（前）的拍檔變成邱相榤。（黃浩謙攝）

這對台灣組合畢竟是第三站合作，在場上時有失誤，王齊麟不時提醒及鼓勵隊友，麟榤配首局休息前領先，其後被對方逆轉，以18：21先輸一局，然後在第二局反撲，以21：13追成1：1。麟榤配在決勝局稍為佔優，戰至局中，邱相榤當時嘗試搶攻不果出界，一度被追成14：14，王齊麟隨即提點隊友，這對台灣組合以21：17反勝對手，晉級八強，將與中國組合周昊東／黃荻交手。

（黃浩謙攝）

「麟榤配」力戰三局反勝晉級。（黃浩謙攝）

王齊麟由大寶貝變學長

王齊麟曾被李洋笑稱是「大寶貝」，相隔一年再訪港，王齊麟身邊拍檔變成年輕8年的邱相榤，在場上的責任比以往更多，「在關鍵時刻我必須定下來，試着尋找方法，我們在場上溝通比以往多，經常給予學弟（邱相榤）建議。」

邱相榤與奧運兩金得主合作，這名21歲的台灣男將坦言有學長令他更安心，「我的技術可以更穩定及成熟，一旦場上有不穩時，他（王齊麟）可以把我定下來，畢竟學長的技術很頂尖，所以我做好自己就好，不用擔心太多。」

王齊麟如今變成學長，帶領邱相榤出戰。（黃浩謙攝）

這對男雙組合在巴黎奧運開始合作，場上的合作仍有改善空間，但默契已是一站比一站好，「初時合作時，有時救球、跑位上面比較卡，不知道誰要走誰要打，現在默契愈來愈好，彼此知道大家的分工，在場上可做更多不同的戰術。」王齊麟與邱相榤身高只差1厘米，被台媒稱為「雙塔組合」，王直言如今較多機會在網前施壓，因為兩人同樣具備後場的得分手段，對對手有一定的威脅。

王齊麟與李洋這對金牌拍檔，曾經兩奪奧運金牌、年終賽封王，合作的6年間令台灣男雙被看見，如今由「麟洋配」變「麟榤配」，王齊麟的心態依舊，「其實不會差很多，都是以速度力量與對方對抗，不一樣的李洋以往通常搶前場，我則留在後場多，但不管搭檔是誰，上到場都是全力以赴。」李洋至今亦不時給意見，希望「麟榤配」盡早磨合。