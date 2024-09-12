國足連敗｜為何內地球迷人人高呼下台？細數伊雲高域執教四宗罪

國足世界盃亞洲區外圍賽第三圈吞下連敗，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）受各方抨擊，球迷及媒體紛促其下台，帥位岌岌可危。

內地官媒《人民日報》以「一將無能，累死三軍」八字批評這名克羅地亞教頭，國足球員實力不足，固然是戰績不佳原因，但這兩場敗仗，伊雲高域從賽前選人、訓練，到場上調動以及賽後記者會，其表現實在難辭其咎。



從0：7被日本大炒，到1：2遭沙特阿拉伯反勝，能看出目前國足攻擊力不足。2場只入1球，而且是沙特自擺烏龍；對日本全場僅得1次攻門，對沙特即使多踢一人，15：11的攻門次數亦不見有明顯優勢。

國足吞二連敗，伊雲高域（右）難辭其咎。（新華社）

棄用韋世豪 國足進攻乏力

早在第三圈首輪賽事開始前，由伊雲高域親自在直播公布的國足球員名單，便已引來不小爭議，因為外界很快便發現，進攻主力之一韋世豪榜上無名。

被記者問到這個問題時，伊雲高域解釋因為韋世豪在中超被停賽，已一個月沒有參加比賽：「我們還是要盡量選擇目前競技狀態相對正常的球員。10月的比賽，他還是有非常大機會（入選）的。」

韋世豪曾是國足進攻主力之一。（新華社）

今年29歲的韋世豪是國足主力翼鋒，在葡超出道，之後回流中超效力至今。他個人能力出眾，具一定突破及創造能力，但不時因無法控制情緒領紅，最近停賽亦是同樣原因，因此一直被內地球迷形容是「天使與魔鬼」合體。

6月在世界盃亞洲區外圍賽第二圈1：1與泰國打成平手時，韋世豪任正選進攻中場，該場他表現不俗，貢獻2次關鍵傳球，並有1次攻門中柱，獲全隊第二高評分，但之後失去正選位置，對韓國時未有上陣。

對沙特一戰，國足進攻創造力不足的缺點展露無遺，多踢一人亦未能再入一球。武磊在前線缺乏支援，球迷自然想念被棄用的韋世豪，在其微博下留言：「國足需要你」、「豪哥，你不在，他們一點血性也沒有。」更有人評價：「帶韋世豪不一定能贏，但不帶韋世豪，一定贏不了。」

防守訓練不足 兩場失5球頭槌

不敵日本及沙特兩場比賽，國足共有5個失球來自頭槌，可見中國隊在高空防守方面明顯不足。特別是被沙特反勝一仗，失守兩球全部來自角球，對日本時失的第一球亦是角球。

沙特攻破國足大門的兩球，均是通過角球頂入。（新華社）

伊雲高域上任後有否針對死球防守作訓練？訓練是否足夠及正確？首戰被沒有身高優勢的日本頂入3球，在高空戰方面有否集中訓練？這些自然成為外界質疑的地方。

臨場調動不合理 連武磊亦大為不滿

伊雲高域連續兩仗的排陣及臨場調動，都引來大量質疑。這名主帥偏好4-4-2，但面對日本時缺乏進攻機會，上半場落後兩球，下半場仍沒有變陣，兩名前鋒對場面未起任何作用。

對沙特一役，「體力不足才想起換人」是球迷極為不滿一點。伊雲高域在46及70分鐘作出前兩次換人，並在第87及90分鐘作餘下三次調動，相對沙特主帥文仙尼（Roberto Mancini）則是在第81分鐘連換三人，助球隊穩住局勢，並在補時完成絕殺。

及時換上體力充沛球員，文仙尼的臨場調動為沙特穩住局勢。（新華社）

內地著名記者趙震表示，下半場70分鐘時，中方教練曾向伊雲高域建議收起「已經跑不動」的拜合拉木，但該名主帥反問：「為什麼要換下他？」

更獲球迷關注的，是隊長武磊在第70分鐘被張玉寧換走，雖然這名前鋒隨年齡漸長，狀態已不復當年，但仍是國家隊進攻主力，亦有一定快速反擊能力。從網上流傳直播片段可看到，他走向邊線時一臉不滿，更疑似爆粗埋怨：「怎麼打反擊給我換了，我X！」然後失望地搖搖頭。武磊被換走後，國足再沒製造具威脅攻門。

武磊在第70分鐘被換走時，罕見地疑似爆粗埋怨。（微博）

連向來以脾氣好著稱的武磊，都明顯對主帥不滿，可見伊雲高域已對更衣室失去掌控力。此前內地體育博主「鵝廠體育廣播員」透露國足不敵日本後，球員紛紛於微信怒罵伊雲高域是「江湖騙子」，顏駿凌、高天意及韋世豪等球員亦與他產生裂痕。當然真偽無從查證，但此傳聞空穴來風，未必無因。

賽後推卸責任 再引外界不滿

伊雲高域在沙特賽後的發言十分有趣，他先是拒絕辭職，之後被問到兩次失守都是來自角球時，他回答：「角球的前點（即近柱）有球員防守安排，前點是李磊的，但這並不是哪個球員的錯，這的確是對方成功的戰術安排。」

雖然口中說不是哪個球員的錯，但又說出「前點有球員防守安排」，「前點是李磊的」，很難不讓人聯想到是李磊的責任。更諷刺的是，伊雲高域將失球原因歸咎於沙特戰術安排成功，指對方擅長以這種方式得分。

伊雲高域賽後發言，同時引來外界不滿。（新華社）

不過文仙尼在賽後受訪時，卻回答：「我們只是在比賽中盡可能地嘗試，球員表現很精彩，但我們沒有對中國進行針對性安排。」更讓人感到好奇的是，既然伊雲高域知道沙特擅長角球進攻，那有沒有特意針對這一點來練習呢？這一點或許只有他自己知道。