羽毛球香港賽｜戴資穎傷出最後一舞留憾　觀眾不捨報以熱情歡呼

「我隨時已做好退役的準備。」

中華台北球后戴資穎完成香港公開賽首圈後，如此向傳媒說道，「小戴」今日（12日）再登場，鬥上星期台北公開賽交過手的印尼球手華達妮（Putri Kusuma Wardani）。開賽早段，戴資穎已未能招架對方的回球，力有不逮，短短4分鐘決定退賽，生涯最後一次香港賽留憾結束。



羽毛球香港賽｜戴資穎輕鬆過關 膝傷影響深遠：隨時做好退役準備

戴資穎在香港公開賽首圈輕取外圍賽晉級的美國球手羅絲莉，今仗遇上上星期在主場碰過頭的印尼球手華達妮，「小戴」當時打足三局、力戰68分鐘落敗。

戴資穎與華達妮的賽事安排在一號場上演，準時6時半開賽，現場仍有不少球迷正在進場，因為一號場的賽事稍早開始，全場球迷的焦點落在戴資穎身上，球迷報以熱烈的歡呼聲。

（梁鵬威攝）

球賽正式開始時，雙膝緊纏着的戴資穎，移動速度不足以招架華達妮的回球，看來狀況比上場更差。小戴接連失分，現場球迷不吝嗇打氣聲，「小戴加油」響徹紅館。戴資穎之前在台北賽說過，不希望自己的傷勢加劇，今場開局連失4分，明顯稍有保留、未有去盡，所以華達妮輕鬆得分。

（梁鵬威攝）

戴資穎以一記短波得分，球迷們高呼慶祝，希望以歡呼聲撐住這名台灣球后，可惜面對華達妮的起板，小戴只好目送羽毛球着地，及後她走向球證，示意身體不適需要軍醫檢查，在場球迷已心知不妙，最後戴資穎決定退賽，完成最後一次香港賽，連續兩年因傷未能完成賽事，在場球迷依然報以熱烈的歡呼聲，告別戴資穎。

戴資穎離場後受訪，她表示本身已經有傷，重申「隨時已做好退役的準備」。對於傷勢，小戴未有透露太多，只表示「回台再作檢查」。

「我當然希望上場打，但還是要看當天的狀態，這些都不是我能控制的，所以做足落場的準備，可是在場上發現身體不是很理想。」

（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）