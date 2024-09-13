收4萬人民幣打假波　被終身停賽球員道歉告白　揭露根源為世所逼

國家體育總局及公安部日前開記者會，就中國球壇貪腐案將43名涉案球員終身停賽。30歲後衛楊文吉是其中一位被罰終身停賽的中國球員，他昨日（12日）在微博發文，向球迷道歉。楊文吉解釋當時遭球會長期欠薪，收不到承諾的獎金，為了養妻活兒，才因一時貪念而收了4.4萬人民幣賄款打假波。他表示，若果中國球壇無法建立起一套維護球員合法權益的機制，類似的貪腐及假波事件在未來只會繼續出現。



在9月10日，國家體育總局、公安部在大連聯合召開足球職業聯賽「假賭黑」問題專項整治行動新聞發布會，公布了公安機關查處足球領域賭波、假波等違法行為，以及中國足協對61名涉案足球從業人員的紀律處罰，其中43人被終身禁止在中國從事任何與足球有關活動。（新華社）

在周二，國家體育總局及公安部聯合召開足球職業聯賽「假賭黑」問題專項整治行動新聞發布會，表示查實涉嫌假波、賭波的比賽有120場，包括中超、中甲、中乙、足協盃等賽事，涉案球隊有41支，涉案人員有83人。43名球員被判終身停賽，最大名的球員包括前國足國腳金敬道、顧超等以及韓國外援孫準浩。

30歲中國後衛楊文吉是其中一位因打假波被罰終身停賽的球員，他踢過河北華夏幸福及梅州客家，效力中甲球會江西北大門期間收錢打假波，去年夏天轉投無錫吳鈎，在5月的中甲聯賽亦有正選上陣。

楊文吉最近效力無錫吳鈎，之前效力江西北大門期間收錢打假波。（微博）

月薪1.2萬 加盟半年只發3個月人工

楊文吉昨日在微博撰文，承認犯錯，為4.4萬人民幣打假波，並分享遭球會欠薪的苦況，指普通中國球員的生活不如大家想像中富裕，「好多人認為我們球員都和國家隊一樣動輒幾百上千萬的收入」。

他為江西北大門效力時，月薪稅前1.2萬人民幣，每場比賽贏波獎金有10萬人民幣。他寫：「我對這個條件挺滿意的，但沒想到會遭遇欠薪，承諾的獎金一拖再拖，到最後就直接告訴我們獎金可能不會有了。」

楊文吉透露，他在2022年11月的中國足協盃收錢打假波。翻查記錄，相信他所指的是第二輪江西北大門以0：5不敵上海申花的比賽，楊文吉在該場比賽正選上陣。他解釋一念之差的原因：「那時候總共就只發了3個月的工資。」他在2022年4月底加盟江西北大門，大約踢了7個月。

楊文吉表示踢到2022年11月，只收到3個月人工。（楊文吉微博）

球會承諾贏波獎金不了了之

「工資也就算了吧，關鍵是半年下來沒有一分錢獎金，可以說是白幹了半年。瞭解國內球員薪資待遇應該知道，其實工資沒多少。」

「這是一方面原因，另一方面原因是我的孩子也是那一年出生，孩子出生後沒多久我就感到很焦慮了，我也30多歲了，需要養家糊口，這種情況真得很不好受。」

「大家可能覺得一萬二收入不低，但對於球員來說，從能賺錢到退役，真得沒幾年，短則三五年，多得10來年。並且退役之後收入會銳減到幾千塊錢一個月，甚至可能找不到工作。這期間我也想過其他的辦法能不能增加一點收入，但想了很久，說實話，我真不會別的了，除了踢球我什麼都不會。」

「最後一個原因就是氛圍，整個聯賽的氛圍讓我覺得這個犯錯沒什麼，理所當然。當然最重要的原因還是我自己的貪心，對不起喜歡我們的球迷。」

楊文吉透露中國球員被拖欠人工的苦況，這個現象在低級別球隊十分普遍，他又表示中國足協的仲裁時間冗長，球會利用不同方法逼球員屈服，放棄追討欠薪。為解決欠薪問題，中國足協要求球會清還所有球員欠薪才能參與新一季聯賽，但上有政策、下有對策。

踢到季尾，楊文吉被拖欠4個人工，球會跟他「講數」，他寫：「俱樂部開始給我打電話說，要麼先發兩個月（人工）簽字，要麼過不了准入一分錢都沒有了。面對這種情況我真得感覺很委屈，獎金一分錢沒有就算了，連基本的工資都這麼難拿到。」收了兩個月人工後，楊文吉被逼簽名確認收齊人工。

「但我作為球員，也沒有什麼好的辦法，只能選擇相信俱樂部。等過了准入後，俱樂部還是沒有補發那一年兩個月的工資。我們球員又無處訴說，給足協通話，足協的答覆是讓球員與俱樂部商量。」

「足協可以幫忙仲裁，但是仲裁期限很長，會錯過一個轉會窗口，所以很可能會導致很多球員半年無球可踢，在這種情況下，大部分球員只能去簽無債務糾紛而拿到自由身證明。」

楊文吉所講的是球會另一項逼球員放棄欠薪的最大武器。打工收不到人工，除了投訴，當然想盡快轉工，找另一間有糧出的公司。在中國球壇，球員要轉會，原屬球會要向中國足協提供證明，證明該球員已沒有合約在身，球員才可以到其他球會落班。

「這期間即便你合同到期了，想去新的俱樂部也需要原俱樂部的自由身證明，那你想想，你都跟俱樂部有糾紛了，還能輕易拿到自由身證明嗎？」為了生計，球員只好妥協，放棄部分被拖欠的人工，以換取球會發出自由身證明，好讓他們到新球會落班。

楊文吉收了4.4萬人民幣打假波。（楊文吉微博）

楊文吉承認自己犯錯，為了4.4萬人民幣打假波真的很蠢，「為了4W（萬）塊錢，不光辜負了球迷，還換了一個緩刑3個月，背上了案底」。他續寫：「我對我的行為真誠的表示懺悔，對所有懲罰都欣然接受，如果我的事情能夠警醒其他球員，從此杜絕類似事件發生，那也是中國足球的一大幸事。」

不過，他表示若果中國球壇未能解決欠薪問題，未來只會有更多球員鋌而走險。他寫：「如果不能為奮戰在一線的中國球員建立起健全的完善的機制保護他們的合法權益，那自然而然會有一批又一批的球員或是以相同的方式，或是以不同的方式，損害着中國足球的利益。」

他之後再發文回應道：「拖欠工資也是違法的，我們違法我們承擔責任，那為什麼違法的俱樂部和縱容違法的足協不用付出代價，不用承擔行業內的最嚴厲的處罰呢？」