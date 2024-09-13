收2.4萬打假波只為供樓　球員終身停賽　爆球會兩招逼人放棄欠薪

中國球壇貪腐案，有43名球員被罰終身停賽，部分球員在微博撰文，不約而同提到欠薪問題。繼30歲後衛楊文吉後，32歲前江西北大門中場孫冬昨晚亦發文，表示收了2.4萬人民幣打假波，只是為了供樓。他指球會長期欠薪，支持不到生活，要問父母拿錢供樓，並表示若果每月穩定有糧出，誰會冒險收錢打假波。此外，37歲前陝西長安競技後衛丁捷透露踢波多年，總共被欠薪超過1000萬人民幣，並堅稱自己雖有收錢，但沒有出賣球隊。



在9月10日，國家體育總局、公安部在大連聯合召開足球職業聯賽「假賭黑」問題專項整治行動新聞發布會。（新華社）

批中國足協政策為擺設

32歲的孫冬司職中場，出身自傳統勁旅山東魯能的青訓，轉戰山東滕鼎，其後在2016年加盟江西北大門。他透露頭幾年中國足球環境幾好，出糧穩定，沒有欠薪，直至2021年。初時，球員也體諒球會受疫情影響，接受晚一點出糧，但情況不斷變壞。孫冬寫：「在我們球員的體諒下，整整16個月沒發錢。」

了解楊文吉的撰文：收4萬人民幣打假波 被終身停賽球員道歉告白 揭露根源為世所逼

中國足協為解決多支球會的欠薪問題，提出一項政策，要求所有球員簽名確認沒有欠薪，該球會才獲准出戰新球季。孫冬批評這個政策沒有作用，他寫：「那就是一個擺設，給大家看的，讓球員和俱樂部老總自己協商，然後俱樂部老總就會給你打一個電話，會跟你說孫冬年底簽字了，你看給你百分之50行不行，要是覺得百分之50不行，那我們俱樂部就解散，你一分錢也沒有，就這一句話，那換成任何人你會怎麼選擇呢，都已經快一年沒發過錢了，你所有的付出換來的就是這麼一句話。」

多支球會代表出席「假賭黑」問題專項整治行動新聞發布會。（新華社）

10萬贏波獎金如空頭支票

在收「半糧」及「攬炒」之間，球員大多向球會屈服，放棄追討全部欠薪，簽名承認收齊人工。若果球員想轉會，需要球會開出自由身證明，這份證明也成為球會威脅球員的工具，逼球員放棄被拖欠的人工。孫冬寫：「然後你想要自由身，就給你簽一個跟俱樂部沒有任何財務糾紛，然後才會給你這個自由身證明，這就是咱中甲俱樂部做出來的事。」

孫冬表示在2022年，他的稅前月薪為1.2萬人民幣，而球會開出的10萬贏波獎金全隊分則從來沒有兌現。他寫：「在唐山賽區我們幾個年齡稍微大點的去要過一次錢，然後就是告訴我們先完成比賽，錢哪天哪天肯定發，那年就發了3萬多塊錢吧。」

他再批評中國足協：「球員不如農民工兄弟，農民工兄弟有地方要錢，但是球員找中國足協仲裁，那就是一拖再拖，最後不了了只，然後給你一句和你的俱樂部商量，足協每年的保證金不保證球員欠薪的利益，那保證的是什麼東西？」

孫冬（27號）被罰終身停賽。（微博）

孫冬認收2.4萬 「夠還個房貸錢就可以」

孫冬涉收錢打假波的球賽是2022年11月的中國足協盃，相信是第二輪江西北大門以0：5不敵上海申花的比賽。那場比賽，他收了2.4萬人民幣，但他最終沒有被派上陣。他承認自己收錢那一刻已經做錯了，但他表示：「我當時的想法是夠還個房貸錢就可以了，我不想通過這個讓我發家致富。」

在今次的處罰名單中，有8名前江西北大門的球員，孫冬、彭浩、楊文吉、李嘉緯被終身停賽，巴合江-吾爾滿、余劍鋒、劉澤峰、劉文浩被禁止參與足球運動5年。在那場輸上海申花的足協盃中，劉文浩、巴合江-吾爾滿、楊文吉、彭浩及余劍鋒正選，孫冬就在後備坐足90分鐘。

孫冬分享他的苦衷：「各位我真的沒有辦法，因為我從小踢球，我也只會踢球，別的真的是不會，我也是30多歲的人了，我有房貸，有家庭，有父母，需要我掙錢養這個家，我也有跟大家同樣的壓力，我得掙錢生活，我長時間的不發錢，我的房貸只能跟父母去要，我30多歲人了每個月都要跟父母去要這個錢，真的是很難受。」

孫冬承認收錢打假波是犯錯，但他認為假波根源是球會欠薪。（微博）

孫冬認為假波案的源頭為球會欠薪

「長期的欠薪讓我沒辦法不這麼做，做錯了就是做錯了，我是個爺們我承擔我自己做過的錯事，我只是不想讓父母那麼大壓力，讓家裡過的舒服一些，對不起我的家人，跟着我擔驚受怕。」

孫冬更大膽指出，今次假波案的源頭是球會欠薪。他寫：「在中國足協公佈的122場比賽裏基本都是欠薪導致的，換句話說哪個球員不想好好踢球，每個月能正常發工資的情況下，誰願意冒這個險，球員不想每個月按時領工資好好踢球嗎，但是球員領不到工資呀，逼的像我這樣的低級別聯賽的球員不得不這樣做。」

他認為一日不解決欠薪問題，就不會解決到打假波，「欠薪不解決類似的事還是會發生的，如果有天解決了，那我也真的為中國足球高興，也算是為了中國足球出力了」。

丁捷透露被重慶拖欠超過900萬人民幣薪金。（微博）

丁捷收7萬人民幣 堅稱「沒有出賣球隊」

另一位被終身停賽的球員丁捷亦在微博發文，向球迷道歉。丁捷現年37歲，司職後衛，在遼寧宏運出道，踢過重慶兩江競技，涉打假波時效力陝西長安競技。丁捷承認有違規有錢，但沒有打假波。

涉事的比賽是2021年12月陝西長安競技對南通支雲的比賽，陝西以2：1贏波，賽後丁捷收了7萬人民幣。他解釋：「這場比賽中我全力以赴爭勝，我沒有出賣球隊，也沒有做對不起陝西球迷的事情。但我觸犯法律了，已經積極接受處罰，向司法機關全額退款並繳納了罰款，只是這次足協給出的處罰結果相較以往案例過於嚴苛讓人難以接受。」

丁捷被罰終身停賽。（微博）

之後，丁捷分享生涯以來被拖欠人工超過1000萬人民幣，在2015至2021年效力重慶時欠薪909萬，到2021至2022年效力陝西時欠薪接近200萬。他寫：「在2022年聯賽結束後，球隊面臨足協准入困難，我帶頭第一個簽署了放棄欠薪的工資確認表，我和留下的隊員都希望球隊能存活下去。」