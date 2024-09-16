F2阿塞拜疆站一起步大炒車　一架死車釀意外　19歲車手反轉再反轉

F2賽車阿塞拜疆大獎賽（巴庫站）在當地時間周日（15日）早上舉行正賽，一起步就大炒車，3架車炒到人仰馬翻，碎屑飛天，甫開賽即出現紅旗，其中由19歲西班牙車手馬迪（Pepe Martí）駕駛的戰車更加反轉再反轉。幸好，3位涉事車手皆無大礙，可以自行離開車廂。

事緣排第5起步的印度車手邁尼（Kush Maini）戰車沒有起動，停在原地，後面的車手需要避開他。較後排的馬迪及哥德（Oliver Goethe）反應不及，撞上邁尼。比賽中止，賽會經過半小時清理後重新展開比賽，由荷蘭車手韋舒賀亞（Richard Verschoor）贏得今站冠軍。



邁尼的戰車未能起動，停在原地，哥德及馬迪躲避不及，撞了上去，其中馬迪的戰車炒到反轉再反轉。（Getty Images）

這次意外發生在一起步的時候，Invicta Racing車隊的邁尼排第5出發，但當其他賽車已起動時，其戰車卻仍停留在格內，未能向前。較近邁尼起步的車手看到他出現事故，及時避開了他，但較後排的車手距離較遠，加速後才發現路中心有「死車」。

邁尼的戰車在意外後變成這個模樣。（x）

排第17起步、MP Motorsport車隊的德國車手哥德反應不及，左邊車身撞向邁尼。幾乎同時，Campos Racing車隊的馬迪撞向邁尼的車尾。排第21起步的馬迪戰車反轉，撞到保護欄再反轉，四輪着地。這次3車相撞令到碎屑滿天飛，事後滿地殘骸，邁尼及馬迪的兩部車損毀嚴重。

幸好，3位車手並沒有大礙，可以自行離開車廂。

馬迪的戰車在意外後的狀況。（x）

賽會出示紅旗，暫停比賽，待花30分鐘清理好賽道後，賽事才重新展開。邁尼、馬迪及哥德皆未能再參賽。今站冠軍屬於23歲荷蘭車手舒賀亞（Richard Verschoor），這位Trident車隊的車手以1小時10分08.415秒首先完成。

邁尼的戰車起步時未能起動，引致這次意外。（Getty Images）

哥德的戰車受事故影響，但損毀程度比另外兩人輕微。（Getty Images）

賽會調查後，認為邁尼需要為事故負全責，被罰10秒，但由於他未能完成今場比賽，所以改為下一站被罰後退5位起步。

比賽結束後，仲裁委員會聽取了車隊代表的意見，並翻查了事發的影片，裁定23歲的邁尼在比賽開始時，未能按規定執行起動程序，這個錯誤令到賽車在賽道上死火，引致之後的碰撞。

雖然戰車損毀嚴重，但馬迪可以自行行出來，沒有大礙。（Getty Images）

邁尼賽後說：「慶幸沒有人受傷，馬迪及哥德都沒有大礙。在這樣的事故後，這才最重要的。」

「以這樣的方式完結周末比賽實在遺憾，因為我們在練習賽、排位賽及衝刺賽都保持凌厲的速度。」

【F2大炒車片段（大會鏡頭）】

【F2大炒車片段（觀眾視覺）】