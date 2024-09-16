F2阿塞拜疆站一起步大炒車 一架死車釀意外 19歲車手反轉再反轉
F2賽車阿塞拜疆大獎賽（巴庫站）在當地時間周日（15日）早上舉行正賽，一起步就大炒車，3架車炒到人仰馬翻，碎屑飛天，甫開賽即出現紅旗，其中由19歲西班牙車手馬迪（Pepe Martí）駕駛的戰車更加反轉再反轉。幸好，3位涉事車手皆無大礙，可以自行離開車廂。
事緣排第5起步的印度車手邁尼（Kush Maini）戰車沒有起動，停在原地，後面的車手需要避開他。較後排的馬迪及哥德（Oliver Goethe）反應不及，撞上邁尼。比賽中止，賽會經過半小時清理後重新展開比賽，由荷蘭車手韋舒賀亞（Richard Verschoor）贏得今站冠軍。
這次意外發生在一起步的時候，Invicta Racing車隊的邁尼排第5出發，但當其他賽車已起動時，其戰車卻仍停留在格內，未能向前。較近邁尼起步的車手看到他出現事故，及時避開了他，但較後排的車手距離較遠，加速後才發現路中心有「死車」。
排第17起步、MP Motorsport車隊的德國車手哥德反應不及，左邊車身撞向邁尼。幾乎同時，Campos Racing車隊的馬迪撞向邁尼的車尾。排第21起步的馬迪戰車反轉，撞到保護欄再反轉，四輪着地。這次3車相撞令到碎屑滿天飛，事後滿地殘骸，邁尼及馬迪的兩部車損毀嚴重。
幸好，3位車手並沒有大礙，可以自行離開車廂。
賽會出示紅旗，暫停比賽，待花30分鐘清理好賽道後，賽事才重新展開。邁尼、馬迪及哥德皆未能再參賽。今站冠軍屬於23歲荷蘭車手舒賀亞（Richard Verschoor），這位Trident車隊的車手以1小時10分08.415秒首先完成。
賽會調查後，認為邁尼需要為事故負全責，被罰10秒，但由於他未能完成今場比賽，所以改為下一站被罰後退5位起步。
比賽結束後，仲裁委員會聽取了車隊代表的意見，並翻查了事發的影片，裁定23歲的邁尼在比賽開始時，未能按規定執行起動程序，這個錯誤令到賽車在賽道上死火，引致之後的碰撞。
邁尼賽後說：「慶幸沒有人受傷，馬迪及哥德都沒有大礙。在這樣的事故後，這才最重要的。」
「以這樣的方式完結周末比賽實在遺憾，因為我們在練習賽、排位賽及衝刺賽都保持凌厲的速度。」