F1．荷蘭站｜諾里斯大勝韋斯達賓逾20秒　紅牛爭雙料衛冕有暗湧

F1（一級方程式）荷蘭站的沙禾特賽車場，大概73秒至75秒即完成一圈，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）以近23秒優勢贏冠軍，拋離韋斯達賓約1/3圈，主場的車迷難免無癮。

紅牛近年被譽為「火星車」，大幅拋離對手奪冠非新鮮事，想不到如今風水輪流轉，韋斯達賓直言：「我們的戰車不夠快。」



荷蘭一眾主場車迷今次失望而回。（路透社）

荷蘭站自2021年回歸一級方程式後，3年全由主場的韋斯達賓贏冠軍，可惜一眾荷蘭「橙迷」今年卻失望而回。

麥拿侖今年的MCL38戰車愈戰愈勇，有力與紅牛爭一日之長短，今年11站登上頒獎台，兩名車手諾里斯及皮亞斯特利分別贏得生涯首個分站冠軍。

麥拿侖在荷蘭站繼續強勢，諾里斯取得頭位起步，雖然這名英國車手甫起步即交出領先位置，韋斯達賓取得領先，諾里斯一直留守次席，在後方不斷施壓，靜候機會反超前，直至第18圈的起終點大直路，諾里斯開變形尾翼以「DRS」輕鬆爬頭，這架麥拿侖戰車隨即展示戰鬥力，不足10個圈已拉開逾5秒的優勢。

諾里斯在第18圈領先韋斯達賓後，未有再給予機會對方反超前。（Getty Images）

「我無法跑得更快。」韋斯達賓透過無線電向車隊投訴，反觀諾里斯的戰車愈跑愈快，加上今仗沒有出現嚴重失誤，距離愈來愈遠，結果拋離韋斯達賓22.896秒率先衝線，亦是兩年半來首名車手能夠以10秒以上的差距擊敗韋斯達賓。

諾里斯以超過20秒的優勢奪得荷蘭站冠軍。（路透社）

紅牛曾經是「火星車」，上年22站僅得一站未能奪冠，來到今季形勢截然不同，紅牛的優勢愈來愈小，近5站未能奪冠，今站更被麥拿侖大幅拋離，這畫面近年罕見，難怪阿士頓馬田車手艾朗素（Fernando Alonso）衝線後仔細研究這架麥拿侖戰車，究竟為何如此強大。

縱然紅牛現時在車手及車隊榜仍然領先，但優勢已逐漸收窄，當中車隊榜只是領先麥拿侖30分，紅牛顧問馬高（Helmut Marko）直言衛冕已經響起警號，「Lando（諾里斯）在沒有DRS之下，在最後一圈做出全場最快，足證他們（麥拿侖）的戰力，正如韋斯達賓放暑假前所說，我們需要多加努力，因為他已感到車手榜上被威脅。」

馬高強調，紅牛在車手榜及車隊榜同樣受威脅，並指車隊需要提升戰力，才有望返回頒獎台最高一級。

韋斯達賓曾經向紅牛表示，他對衛冕感到有威脅。（Getty Images）

諾里斯在車手榜落後韋斯達賓70分，今年餘下9站賽事，還有3場衝刺賽，加上每一站最快圈速的1分，後上贏得世界冠軍並非沒有可能。若然諾里斯繼續贏車及「紫圈」，而韋斯達賓繼續排第二，諾里斯將在煞科戰阿布扎比站前力追至3分落後。

諾里斯對爭總冠軍形勢十分審慎，看淡自己贏總冠軍的機會，「我現時還差Max（韋斯達賓）70分，考慮能否趕上對方是有點愚蠢，我仍然要改善及進步，先好好專注每一場賽事，其他也是後話。」

諾里斯以接近無敵姿態贏得荷蘭站冠軍，他當然對戰車的表現感到滿意，所以對戰果不算驚訝，「今個比賽周末我們是最快的戰車，這一點我們早已知道，我們本應有能力贏得更多分站，但卻未能好好把握機會。」

落後韋斯達賓70分，諾里斯以專注每一場為先。（路透社）