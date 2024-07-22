F1匈牙利站｜麥拿侖新星尷尬奪首冠　車隊一個決定掀無線電大戰

F1（一級方程式）匈牙利站是屬於麥拿侖的周末，由排位賽贏到正賽，相隔兩年多再度包辦冠﹑亞軍，澳洲車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）更取得生涯首個分站冠軍，今天應該很高興吧。

23歲的皮亞斯特利衝過終點後，但他沒有興奮大叫，只是透過無線電淡淡的留下「多謝大家，多謝你們的協調」，他所說的「協調」，是車隊因入站戰術導致最後20圈的一場「大龍鳳」，令匈牙利站增添娛樂性，但也將隊內兩個車手置於非常尷尬的情況。



F1匈牙利站｜韋斯達賓排位不敵麥拿侖 狠批紅牛：有些人要醒醒

在匈牙利的Hungaroring賽道，爬頭從來不易，起步包辦頭排的麥拿侖車隊，早段已經拉開距離，中段更有超過10秒的優勢，再度「包Q」贏冠﹑亞軍都只是時間問題。

在賽道上動作最多的，非紅牛車手韋斯達賓莫屬，這名三屆世界冠軍因為車隊兩次入站策略失誤，直至中後段已無競爭力，大有可能失落頒獎台。「韋少」沒有理會車隊要求他換胎後需慢速養胎的指示，比賽工程師因而在無線電揶揄他，他終忍不住開火鬧爆車隊，直言：「我是在盡人事」。韋斯達賓罕有放開懷抱鬥車，與咸美頓在賽道上格鬥，一次遲煞車鎖死輪胎撞向咸美頓的右前胎，導致整架戰車一度離地，幸好仍可以作賽，這一幕算得上是賽道最激烈的畫面。

韋斯達賓嘗試爬頭，結果撞向咸美頓的戰車至飛起。（Twitter截圖）

麥拿侖的車手大考驗

韋斯達賓和咸美頓的鬥車場面精彩，而帶頭的兩架麥拿侖，精彩的地方在無線電。賽事早段，麥拿侖本來一切順利，皮亞斯特亞甫起步已超越排頭位的隊友諾里斯，但今站Undercut（先入站再憑新輪胎優勢超越較後入站的對手）威力強大，惟麥拿侖在兩次入站換胎，都是先召排在第二位的諾里斯，他終在第二次入站後超越皮亞斯特利，升上第一位。

以為麥拿侖兩次皆讓諾里斯先入站，是因為想讓他奪今站冠軍、在車手榜收窄更多與韋斯達賓的距離，爭取世界冠軍嗎？原來車隊的想法並非如此，結果相當尷尬。

麥拿侖的維修站策略引起不少混亂。（路透社）

當麥拿侖進行第二次換胎時，兩名車手的比賽工程師各自與兩人溝通，皮亞斯特利的工程師告訴他：「Lando（諾里斯）先入站因為要確保他在咸美頓的前方」，諾里斯則被告知：「你的領先位置只是暫時的，當他（皮亞斯特利）追近時，我們會交換位置。」

諾里斯沒有太多回應，其比賽工程師Will Joseph更要特意問他能否聽得見，然後多次指示諾里斯，在4號彎及11號彎「收油養胎」，好讓皮亞斯特利跟近，但這名澳洲車手偏偏有失誤，與諾里斯的差距愈來愈遠。

愈來愈接近完成賽事，諾里斯依然沒有減速，Will Joseph越來越氣急敗壞，Lando隨即反問：「那你應該先讓他（皮亞斯特利）入站」，這問題一針見血，若然麥拿侖將次序交換，先召皮亞斯特利入站，場面就不會如此尷尬，而麥拿侖當時擔心的咸美頓，當刻仍非威脅，就算諾里斯較遲入站，相信對大局沒有太大的影響。

諾里斯一句「KO」車隊後，一直未有應機，Will Joseph軟硬兼施，基本上每圈也提醒他減速，直至最後10圈，諾里斯終於回應：「他追上再說吧。」當時他與皮亞斯特利的距離超過5秒。

賽事一圈﹑一圈地過，麥拿侖愈來愈焦急，從Will Joseph無線電充分感覺到，「別忘記我們每個星期日早上開會所說的」﹑「我現在是在保護你」﹑「要爭世界冠軍不能只靠自己，你也需要車隊和奧斯卡（皮亞斯特利）」。

第68圈，諾里斯終於放慢，讓皮亞斯特利在直路過頭，麥拿侖這場「大龍鳳」終於告一段落，車房一眾手足看來鬆一口氣，衝線後興奮如昔。皮亞斯特利的生涯首勝「得來不易」，衝線後未見太興奮，「多謝大家，多謝你們的協調，對不起，我令到調位變得更困難。」

第68圈，諾里斯終於讓出位置。（Twitter截圖）

作為車手，當然希望贏冠軍，諾里斯領先時卻陷入兩難，車手與團隊之間的角力，他最終揀選後者。諾里斯離開戰車後，第一時間上前恭賀隊友，兩人在等待訪問時亦有講有笑，二人之間似乎未見芥蒂。

諾里斯賽後與皮亞斯特利如常有講有笑。（路透社）

「放棄領先位置，對所有車手都是個艱難的決定。」諾里斯賽後坦言，並同時強調，將位置讓回隊友是個「公平」的舉動，「車隊先讓我入站，然後我有機會領先，是車隊的決定所以我才可帶頭，所以我把位置讓給他也是合理的。」

諾里斯本想在最後一圈才讓位，但車隊表示：「若有安全車怎辦？」他隨即乖乖讓位，諾里斯大方地說，隊友過往多次協助他，而今站對方表現更佳，比他自己更值得奪冠。

麥拿侖相隔兩年多再度包辦冠﹑亞軍。（路透社）