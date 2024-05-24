戶外運動店主轉型求變　厭倦鬥減價紅海　開發客製化山系露營產品

市民北上消費及外遊成風，請人又愈來愈困難，儘管租金略有回落，但要經營戶外運動用品店，仍然不容易。豪華體育用品去年在業主加租下縮減規模，結束尖沙咀分店，店主陳志豪（阿豪）決定趁機轉型，另外成立市場定位不同的網店山川戶外，既是求變，也是求生。阿豪表示對互相鬥劈價的經營模式感到厭倦，希望利用過去製作獎座禮品的經驗及技術，提供客製化戶外運動用品，提升產品價值，盼殺出新血路。



阿豪去年創辦山川戶外網店，而陳列室就在今月開張。（顏銘輝攝）

在業主要求加租下，豪華體育用品的尖沙咀加連威老道分店去年夏天結業，令這間屹立九龍多年的戶外運動用品店只餘旺角通菜街一間店舖。在縮減分店的同時，阿豪租用了一個旺角工廈單位，準備轉型，另外成立山川戶外。山川戶外以網店為主，但阿豪認為部分本地顧客喜歡「有間實舖、睇下實物」，所以亦開設陳列室，方便顧客在辦工時間上去逛逛。

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「豪華畀人感覺係一啲比較老嘅牌子。」阿豪笑道。畢業後，他便投身體育用品零售行業，在旺角打工，至2008年創業，豪華體育至今有16年歷史。

阿豪在2008年創立傳統戶外用品店豪華體育，去年再成立市場定位不同的山川戶外。（顏銘輝攝）

阿豪解釋另立山川戶外的原因，續說：「其實用豪華個名開多間showroom（陳列室）都冇問題，但我哋都想有個新形象，用一個唔同嘅想法去做outdoor（戶外）嘢，唔剩只一買一賣咁簡單。」

阿豪一直有為客人製作獎盃、獎座等禮品。（顏銘輝攝）

多年來，豪華體育用品除了出售運動產品，還會為客人製作獎盃、獎座等。放下尖沙咀分店的擔子後，阿豪有多點空間去試驗新概念，嘗試將兩項業務結合，作為山川戶外的新方向，製作客製化的戶外運動用品，例如在外國品牌的露營炊具、杯子、桌子加上客人要求的字句圖案，以獨特服務為產品增加價值。

陳列室有UV Printing、激光雕刻等器材。（顏銘輝攝）

「我哋有做戶外運動用品經驗，又有幫人做客製化改動嘅基礎，包括機器、人手同做稿件嘅經驗，不如結合埋一齊。」他說：「例如一班朋友去開露營，成立咗個團隊又設計咗個logo（標誌），我哋可以幫佢印喺枱或者杯度。第二種係節日送禮，可能係情人節，幫客人喺產品刻個名、印個圖案上去。」

陳列室擺放了不同戶外用品，包括睡袋。（顏銘輝攝）

尋找新方向，因為厭倦了舊模式。

「唔好成日諗住，見你八折，我就七五折，佢又七折，折嚟折去，真係冇意思。」阿豪希望跳出傳統戶外運動用品市場不斷鬥減價的「撕殺」模式，他說：「假設你六折返貨，跟住唔知邊間舖賣緊八折，你冇得唔跟，唔跟就冇人買。」

在這種模式下，只能靠薄利多銷，他續說：「例如返咗10件貨，賣頭8件只係賺返成本，最後兩件賣唔到就冇得賺，聽到都攰。我想擺脫呢種模式，盡量唔想再鬥減價，我想賣一啲比較精緻嘅產品，客人收到開心，我哋又做得滿足。」

阿豪坦言戶外用品市場整體趨勢向下。（顏銘輝攝）

在後疫情時代，重新開關，市民再不用屈在本地消費，娛樂也不再局限於在香港行山露營，阿豪坦言整體本地戶外用品市場正走下坡，從關鍵字的網上搜查量已可見一斑。他嘆道：「真係好好做的話，都唔輪到我哋做啦！」

結束其中一間傳統實體店，改為另立新品牌在工廈開陳列室，阿豪表示是隨環境改變而去整合資源，將貨倉、後勤辦公室及舖面結合，減少租金成本。阿豪透露近年請人困難，很難再請夠店員去營運一間開足7日、由朝開到晚的傳統零售店。目前山川戶外的陳列室只開閒日日間，若有客人上門，由辦公室員工幫忙招呼。

牆上掛滿不同的露營裝備。（顏銘輝攝）

之前網上的「執粒群組」引起一番熱話，阿豪亦有留意到，他發現網民除了歸咎普羅大眾北上消費外，還批評那些店舖本身質素參差，才招致結業命運。他認為本地戶外用品以至整個零售業要着重產品及服務質素，提升競爭力，他說：「整山川戶外出嚟，其實都係針對呢個困境。輸出一啲好嘅內容，畀返多啲選擇消費者，同時又慳到人手同租金，拎個平衡。」

山川戶外

地址：旺角廣東道1145-1153號名駒中心一樓1A室

開放時間：早上9：30至晚上6：30