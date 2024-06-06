夏日運動好去處︱攀石鬥智鬥力勁消脂　附全港9大室內場地介紹

運動攀登（或攀石／抱石）是東京奧運新設項目之一，近年在香港亦愈來愈受歡迎，私人開設的攀石場地基本上都在室內，任何天氣也可以玩，香港的夏天通常不是太熱就是打風落雨，想持續做高運動量的訓練，攀石是個很好的選擇。



運動攀登及抱石是一門需要鬥智鬥力的運動，圖為東京奧運比賽情況。（Getty Images）

室內攀石／每小時熱量消耗： 約754卡路里

攀石是體能要求甚高的運動，根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人攀石每小時可消耗約754卡路里。近年本港開設多個室內攀石場，攀石運動有一定危險性，建議未接觸過的人士先參加新手班，學懂基本技術及禮儀，尤其是下跌時安全着陸的技巧。

攀石最有趣的地方，不止是個鍛煉全身不同肌肉的運動，而且同時要動腦筋，如何選擇最快而又適合自己的路線，攀上最高點，也許就是這項運動愈來愈受歡迎的原因之一。東京奧運期間，一班選手猶如學生討論功課般圍在一起研究攀石牆路線，是當屆賽事最有趣的畫面之一。

東京奧運期間，一班選手猶如學生討論功課般圍在一起研究攀石牆路線，是當屆賽事最有趣的畫面之一。（Getty Images）

如何選擇合適課程及場地？

消委會2023年2月曾實測比較本港10間攀石場的新手班（當中位於將軍澳區的Kizuna Climbing Gym絆今年3月已結業，以下列出餘下9間的最新資料），課程由45分鐘至60分鐘不等，課程長度相差不遠，當中新手班最便宜的是Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司，學費248元，最昂貴的是The Player Climbingym，長60分鐘的新手班要458元，不過當中已包括當日任玩日票以及租鞋費用，大家可按個人能力及需要選擇。

新手班只是攀登運動入門初階，基本上主要學習內容都是圍繞安全守則、攀登禮儀、安全着陸方法、基本攀登技巧及運動介紹。如果學習後喜歡上這個運動，各場地均提供不同程度的課程，也有各自的月費計劃，可根據預算及喜好選擇，為增強持續學習的推動力，建議應以鄰近工作或居住地點的場地為佳。

康文署亦有4個體育館提供室內攀登設施（另有9個免費提供戶外攀登設施），當然是最相宜的選擇，每條路線每小時收費僅12至47元不等，不過一來路線選擇小、難度挑戰性亦有限，而且使用設施者必須持有有關體育總會簽發的有效二級或以上運動攀登訓練證書方可使用，對運動有一定要求的人士便未必適合了。

消委會抱石場測試｜比較新手班日票價格 有3間駐場教練反應迅速

消委會實測抱石場最新資料（以開首英文字母排序）：

1. Camp Four Bouldering Gym（沙田）

位於沙田區的Camp Four Bouldering Gym （ IG@CampFourBouldering）

抱石路線數目：約70條

新手班學費（課程長度）：$280（60分鐘）

成人日票價格：$198（學生$168）

攀石鞋租借費：$40（連襪、自備襪獲%10回贈）

地址：沙田源順圍2號​冠華鏡廠集團大廈305室

查詢：IG - campfourbouldering

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2. Crux Boulder Gym（太子）

位於太子的Crux Boulder Gym（IG@CruxBoulderGym.hk）

抱石路線數目：約80條

新手班學費（課程長度）：$340（60分鐘）

成人日票價格：$250（學生$190）

攀石鞋租借費：$30

地址：太子荔枝角道33號百滙軒1樓(太子地鐵站C出口)

查詢：9014 9825

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3. Hong Kong Climbing Park香港攀爬樂園（沙田）

位於沙田區的Hong Kong Climbing Park（IG@HongKongClimbingPark）

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$398（55分鐘）［注：必須2人同行］

成人日票價格：$248（周末及公眾假期$288）

攀石鞋租借費：$30

地址：沙田大涌橋路52號富豪花園二期商場2樓

查詢：3708 9075

（元朗亦有分店，地址：元朗康業街8號朗壹廣場地下G14-15號舖）

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4. Just Climb屯門分店（屯門）

Just Climb 在香港多區設有分店（IG@JustClimb）

抱石路線數目：約50條

新手班學費（課程長度）：$398（50分鐘）

成人日票價格：$278（學生$248）

攀石鞋租借費：$40

地址：新界屯門建發里4號地下1號舖

查詢：2416 3968

（新蒲崗、沙田石門、將軍澳及太古均設分店，當中石門及太古兩店全日24小時開放）

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5. n bouldering（灣仔）

位於灣仔區的n bouldering（IG@n.bouldering）

抱石路線數目：約50條

新手班學費（課程長度）：$380（50分鐘，連租鞋費）

成人日票價格：$250（學生$170、平日下午3時前及星期六晚6時後$160）

攀石鞋租借費：$50（新顧客首次免費）

地址：灣仔軒尼詩道245-251號守時商業大廈24樓

查詢：6060 1257（只限Whatsapp）

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6. Project_Climb and Boulder（九龍灣）

位於九龍灣區的Project Underscore（IG@project_climbandboulderhk）

抱石路線數目：約70條

新手班學費（課程長度）：$350（50分鐘）

成人日票價格：$220（學生及傷健人士$180）

攀石鞋租借費：$30

地址：九龍九龍灣臨興街32號美羅中心1期2樓11室

查詢：IG - project_climbandboulderhk

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7. The Player Climbingym（美孚）

位於美孚的The Player Climbingym（IG@The_Player_Climbingym）

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$458（60分鐘，連同當天日票及租鞋費）

成人日票價格：$288（學生$218，傷健人士$148）（平日下午6時前或假日2時前$168）

攀石鞋租借費：$40（連襪）

地址：美孚荔景山路272號荔灣花園6B舖

查詢：6380 0112（只限Whatsapp）

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8. Verm City（鰂魚涌）

位於鰂魚涌的Verm City（IG@Verm_Climbing）

抱石路線數目：約160條

新手班學費（課程長度）：$350（45分鐘，連同當天日票及租鞋費）

成人日票價格：$280（學生$220）

攀石鞋租借費：$40

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈4樓

查詢：2560 8128

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9. Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司（荃灣）

位於荃灣的Vita Beta Climbing Gym（IG@VitaBeta_HKClimbing）

抱石路線數目：約60條

新手班學費（課程長度）：$248（45分鐘）（加入IG並分享帖文：$228）

成人日票價格：$198（學生及傷健人士$168）*首次進場需付$50會員費

攀石鞋租借費：$20

地址：荃灣沙咀道29-35號科技中心1樓02室（周六24小時營業）

查詢：4611 3857（Whatsapp）

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1. 香港公園體育館室內緩跑徑｜港島唯一之選 有項設施超緩慢

2. 彩榮路體育館室內緩跑徑｜九龍最新淨之選 配套適合親子齊跑

3. 調景嶺體育館室內緩跑徑｜跑道設計有特色 借用儲物櫃最方便

4. 保榮路體育館室內緩跑徑｜離上水站15分鐘 最方便駕駛人士

5. 坑口體育館室內緩跑徑｜跑道四方天窗透光 位置被停車場懷抱

6. 天暉路體育館室內緩跑徑｜入口設計似機場 跑道如在紅館天花

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