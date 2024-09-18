英聯賽盃｜曼聯7：0大勝班士利　坦赫格大讚拉舒福特「門前殺手」

英格蘭聯賽盃第三圈曼聯主場以7：0大勝英甲球會班士利，拉舒福特（Marcus Rashford）、加拿祖（Alejandro Garnacho）及基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）均梅開二度，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）賽後大讚拉舒福特與加拿祖合作無間，形容球隊經歷完美一夜。



安東尼終獲正選上陣

雖然班士利為英甲球會，牌面實力與「紅魔鬼」有一定差距，但坦赫格賽前指聯賽盃十分重要，明言不會輕敵，今仗曼聯仍派出艾歷臣、卡斯米路及拉舒福特三員主力正選上陣，而今季長居後備、坦赫格賽前拒絕確認今仗獲派正選的安東尼，同樣獲正選出場。

班士利未能為曼聯帶來太大考驗，比賽第16分鐘，加拿祖長傳轉邊，拉舒福特在右路控定後，扭過對方後衛殺入禁區，起腳輕鬆射成1：0，為這場大勝拉開序幕。拉舒福特、加拿祖及艾歷臣今場同樣梅開二度，今季不獲重用的安東尼，亦在上半場射入十二碼。

坦赫格指球隊在比賽前半段遇到一些困難，認為原因是此陣容是首次合作，同時大讚「福仔」表現：「拉舒福特的（第一個）入球十分精彩，展現出他的高速，他是一名門前殺手。當看到他展現笑容時，我十分冷靜及沉着，很有信心他會入波。」

拉舒福特兩個入球都來自加拿祖的助攻，坦赫格稱讚球隊整體表現：「關鍵是隊型，當然還有態度，他們百分百集中比賽，所以我們表現非常出色，（球員）看起來也很愉快。」

拉舒福特（左）與加拿祖（右）今場合作無間。（路透社）

上半場曼聯獲十二碼機會，本應是球隊劊子手的拉舒福特，將其讓給安東尼，助後者重拾信心，這一舉動亦獲坦帥稱讚。

曼聯今季聯賽表現不佳，開季前三場僅得3分，更在主場被死敵利物浦大炒3：0，上周六（14日）面對升班馬修咸頓，才重回勝軌。

坦赫格形容球隊經歷完美一夜。（路透社）

即使只是擊敗英甲對手，這名荷蘭主帥仍表示，對球隊而言這是「完美一夜」：「我覺得我們能實現任何計劃。不敵利物浦後，我沒有沮喪，現在我也沒有慶祝，這是一個永無止境的過程。我知道自己想前往何方，方向是什麼。」

曼聯將在周六（21日）深夜12:30的聯賽作客水晶宮，目前紅魔鬼僅排在英超第10名，且看能否藉今次大勝振奮士氣。