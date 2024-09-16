羽毛球香港賽｜李卓耀尋找平衡成課題　黃綜翰讚具備頂級球手特質

二人八強，是港隊男單在香港公開賽的成績單，當中李卓耀在領先一局下遭對方逆轉，與四強席位擦身而過，港隊男單教練黃綜翰以「可惜」作結。

尋找平衡，是李卓耀近期最大的課題，除了在比賽場上，場外面對不同聲音，黃綜翰認為阿耀要懂得分輕重，專注在運動員該做的事，成績自然來。



港隊羽毛球男單教練黃綜翰。（廖雁雄攝）

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港隊男單兩人躋身香港賽八強，港隊教練黃綜翰以「還可以」總結今年賽事，「年青球手如吳英倫及陳延澤，面對強手展示衝擊力，當中更展出穩定性；伍家朗抽中最強的安賽龍，在場上盡力而戰，可惜對手太強，希望他重拾信心，繼續向前。」

吳英倫在今年香港公開賽打出驚喜。（黃浩謙攝）

至於八強面對中國球手雷蘭曦，在領先一局下落敗的李卓耀，無緣再晉一級，黃綜翰坦言是可惜，「以李卓耀的實力，該場（八強）有很大機會拿下賽事，只是他無法穩定自己的戰術，及後出現更多失誤而信心動搖。」

尋找冷靜與激情之間的平衡，是李卓耀在香港賽掛在口邊的一件事，他表示自己在場上要更成熟，所以沒有太多的狂歡慶祝，黃綜翰當然認同，同時指阿耀不能放棄自己激情的一面，「場上的激情是他（李卓耀）在場上的風格，若他完全壓抑這一面，這不是成熟的一面，而是在適當時候展示這一面，但又不過度興奮而浪費體力。」

李卓耀八強不敵雷蘭曦。（夏家朗攝）

如何尋找平衡，黃綜翰與李卓耀早已不時討論，關鍵在於如何溝通，黃綜翰認為關鍵在於李卓耀表達自己的想法，在他不解的位置上再提供意見，大家互相交流觀點再磨合，才有利教練與球員之間的關係。李卓耀再三在訪問提到自身的心理狀態，黃綜翰都有留意，他認為李卓耀的答案反映其思考狀態，更了解自己，同時反映他的進步。

黃綜翰認為李卓耀在球風上逐漸取得另一種平衡，「以前的李卓耀喜歡進攻，他在完成奧運後放得開，不介意防守，無論對手打什麼球他都可以應付，再找機會反擊，這個全面的打法正是一個出色球員的特質。」

黃綜翰對李卓耀只有一個要求，「我開玩笑地跟他（李卓耀）說：『求你幫幫手，可不可以找次比賽，體能與思想都在頂尖狀態才衝成績』。奧運後或許有點備戰狀態不足，若他可把兩方面調到最好的話，他有力擊敗任何對手。」

如何尋找平衡，是李卓耀的最大課題。（梁鵬威攝）

李卓耀今年的戰績起伏甚大，年初曾打入決賽，隨後又試過多站「一輪遊」，李卓耀自言不懂解讀這些成績。黃綜翰以教練角度出發，他當然可以理性地羅列不同數據，但他理解李卓耀還要面對外界的壓力。

「今時今日做運動員，有不少場外因素要面對，就如外界球迷的想法，有人喜歡，也有人不喜歡，這是正常不過。有時他（李卓耀）在比賽做得不好，外界就會有很多聲音，他要知道，外界發表這些意見是沒有成本，其實不需要過份解讀，就讓這些負評留在字面的意思，否則十分浪費心力，只要專注在運動員的本業，成績自然來。」

黃綜翰認為，李卓耀毋須把外界聲音放上心。（梁鵬威攝）

黃綜翰來港執教13個月，與李卓耀已極速建立一定的互信，同時看到阿耀在這段時間付出很大努力，未有成績不代表之前的努力是白費，只是成績未到，黃教練希望對方要更有耐性。

「很多技﹑戰術都要時間沉澱，熟練度或許不及其他人，不要忘記，其他球手可能已準備兩個（奧運）周期，雖然現時未贏到，但你的進步速度是對對手的威脅。面對這些局面更要堅持，心智要堅定﹑要相信，主動創造困難，再強大自己，這個方向一定沒有錯。」