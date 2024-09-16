羽毛球香港賽｜吳英倫主場打出驚喜　黃綜翰：關鍵時刻要捱得打

上星期五晚上，當李卓耀、「鄧謝配」登場後，小將吳英倫（Jason）火併印尼球手真庭，縱然激戰三局後憾負。完場一刻，Jason悔恨地躺在地上，場邊督師的港隊男單教練黃綜翰，同樣難掩失落，面對愛徒卻一瞬間露出笑容，這名馬來西亞籍的教頭笑言：「對年青球員要從容一點。」

吳英倫雖無緣四強，卻贏得香港體育館震耳欲聾的歡呼聲，同時令更多港人認識這名男單港將。



羽毛球香港賽｜何一鳴最後領軍完美落幕 難忘鄧謝配永不言棄精神

香港羽毛球迷在香港公開賽度過「Happy Friday」，當大家的眼球注視在一號場的「鄧謝配」時，二號場的另一港將吳英倫已登場，在男單八強挑戰世界排名高46位、現排第10名的印尼球手真庭（Anthony Sinisuka Ginting）。

世界排名56位的吳英倫在今年的香港公開賽打出驚喜。（夏家朗攝）

吳英倫面對首次交手的真庭，不落下風，首局以17：21落後，次局即回敬一局21：14，香港體育館的氣氛更加熾熱。來到決勝局，Jason曾經落後6：13，這名20歲的港將一分一分頂下來，逐漸收復失地，更一度反超前17：16，他一握拳，全場球迷以熱烈的歡呼聲和應，可惜吳英倫未能乘勢反勝，最終以18：21憾負。

吳英倫曾在決勝局反超前。（夏家朗攝）

完場一刻，吳英倫悔恨地躺在地上，甚為失落，「有點失望，曾經反超前曾未能好好把握機會。」吳英倫賽後如此說道。

除了吳英倫，場邊的港隊男單教練黃綜翰同樣失望，完場時呆站場邊一會，失落之情盡寫在臉上，但沒有維持很久，當吳英倫走近時，黃教練立即「變臉」，露出笑容。

激戰後憾負，吳英倫甚為失落。（夏家朗攝）

「我當時當然覺得，唉，有點可惜，但同時不能對Jason太苛刻，他已盡全力，對球員要從容一點，所以我笑一笑，鼓勵一下他，返去再練，下次再來過。」黃綜翰解釋着賽後的那個笑容，同時評價Jason該場的表現。

「Jason已經十分接近爆冷，他今仗大部分時間捱打，防守上頂得住頂級球手的強度，就算進攻未能得分，他也有其他方式取分，給予真庭極大的壓力，打出屬於自己的強硬球風。」

「唉，有點可惜，但同時不能對Jason太苛刻。」（夏家朗攝）

吳英倫決勝局落後時，他的防守沒有給予對方太多機會，反而令真庭無從入手，最後打失，慢慢收窄雙方差距，反而當Jason反先後，嘗試變得主動，這正是黃綜翰心感可惜的位置。

「賽前討論戰術時有提過，比賽途中都說過要小心對方的假動作。真庭在最後關頭才使出這個殺著，是十分高水平的戰術，當我和身邊的林教練看到Jason開波開得太快，已經心知不妙，但他在自己的節奏中，無謂打亂他的思緒，我們當時只希望Jason撐得住最後幾分，可惜未能如願。」

每次比賽都是成長、學習，黃綜翰認為吳英倫處理關鍵時刻的心態要更沉穩，Jason在今次賽事上了寶貴一課。「我在完場後問他（吳英倫），『你係點樣追返啲分？』身邊的年輕球員說是捱打。是的，捱打的感覺很差、沒有安全感，但同樣是得分的手段。其實Jason想在關鍵時刻變得主動，這個想法十分正確，只是當你未有絕對實力時，『睇到食唔到』。」

港隊羽毛球男單教練黃綜翰。（廖雁雄攝）

吳英倫年僅20歲，羽毛球生涯在剛起步的階段，雖然無法在今年香港賽晉身最後階段，但他的打法與拼搏已贏盡球迷的掌聲，況且香港公開賽都只是生涯的其中一站。

「吳英倫現時仍然是不穩，始終他近期正在吸收很多新技術，他要時間消化及適應，但不需要太擔心，求進的過程總有起伏，長期來說一切都是過程，毋須所有賽事花盡心神在勝負上，其實這些都是生涯的一些milestone。」一步一步來，黃綜翰認為對吳英倫的成長更重要。

（夏家朗攝）

「今年香港賽學到好多，3場對排名高的對手，發揮算滿意。我希望未來心態要擺得更好在香港公開賽爭取更好成績，以打入四強、甚至登上頒獎台為目標。」

吳英倫賽後許下諾言，無論如何，他今年在香港公開賽的表現，已在香港球迷心中留下深刻印象。