英雄聯盟世界賽｜中國賽區選手出境受阻　賽會特批緊急借人惹爭議

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）今季世界賽將至，突然傳出一宗出人意料新聞。

主辦方Riot Games（又稱拳頭）宣布，中國戰隊LNG的中路選手Scout，由於受出行限制，暫時無法前往參加世界賽。因此拳頭批准，LNG從已出局的JDG緊急外借Yagao（牙膏），引來巨大爭議。



世界賽為LoL每年最重要賽事，S14（第14賽季）入圍賽將於本月25日開始，各參賽戰隊名單已經出爐。

然而韓國媒體《Daily E-Sports》上周報道指，已入圍瑞士輪的中國戰隊LNG，陣中韓國選手Scout（李汭燦）與前東家EDG有合約糾紛，被後者起訴要求賠償及禁止出境；內地則盛傳Scout不願繳交500萬人民幣保證金，因而無法出境。

Scout（圖）暫時無法參加今屆世界賽。（LNG微博）

拳頭在香港時間周四（19日）上午發表聲明：「LNG選手Scout受出行限制，暫時無法參加2024世界賽。鑒於此特殊情況，拳頭遊戲批准LNG緊急補充一名後備，JDG選手Yagao將代表LNG出戰2024世界賽。」

聲明中提到，主辦方曾要求隊伍遇到這種情況時，先基於隊內名單解決，或選擇未參加今季聯賽的自由身選手。不過拳頭認為中國賽區選手簽證限制及時間緊迫等原因，符合要求的人選非常有限。

拳頭被批「開後門」

過去世界賽雖有借用選手先例，但亦只屬少數。2020年S10世界賽，正值疫情期間，PSG戰隊公布入圍賽陣容時，便表示陣中兩名選手Tank和River需要隔離，需緊急從AHQ借用Uniboy及Kongyue參賽。

然而今屆世界賽選手名單是在8月尾截止，如今Scout因私人理由無法出戰，與上述情況不同，按規則應由名單中唯一後備的打野選手Hang頂替。因此拳頭今次舉動，在國內外均引起巨大爭議，被形容為「開後門」。

已出局的Yagao，獲拳頭批准以借將身份參加世界賽，引起外界不滿。（JDG微博）

因此Yagao今次以這種形式參加世界賽，引起廣泛不滿。有韓國網民表示：「這樣的話還帶什麼後備、組什麼二隊、培養什麼新人啊？需要時去其他隊選一個不就行了？」、「皇馬在嗎？我是曼城，把雲尼斯奧斯和麥巴比借我們用一下。」

內地網民亦抱不平：公平在哪裏？

有趣的是，Yagao所在的JDG，去年為世界賽奪冠熱門之一，陣中有明星韓援Ruler及Kanavi等，幾乎贏下賽季所有錦標，最終在世界賽4強不敵Faker所在的T1出局。之後經歷人事變動，Yagao才加入JDG，但今年全球總決賽資格賽未能晉級，因而無緣世界賽，Yagao更被網民怒轟為戰犯，連累Ruler被淘汰。

LNG雖為中國戰隊，但內地網民對今次事件普遍持反對及諷刺聲音，「牙膏」更成為「事業運」代名詞：「贏能進、輸能進、C也進、混也進，困亦進，送亦進（與著名選手Rookie宋義進同音）！甚至不進也能進！」、「那其他隊也可以換人嗎？不然公平在哪裏？」、「牙膏坑了四個人，拍拍屁股自己進世界賽了，真諷刺啊」。

JDG今年無緣世界賽，不少支持者都為明星選手Ruler感到不值。（JDG微博）

拳頭聲明亦提到，當Scout的出行限制解除，則必須前往參賽，Yagao的緊急後備資格亦會取消。因此微博出現不少改圖，例如為舉起拳頭的Yagao配上文字「不許借錢給李汭燦（Scout）」。