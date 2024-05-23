電競｜Faker首人入選英雄聯盟名人堂　「他的名字等同卓越」

《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》營運公司Riot Games宣佈，Faker（李相赫）成為首位入選名人堂的選手。

「大魔王」去年率領T1重奪失落7年的世界冠軍，成為LoL史無前例的四冠王，Riot Games電競總裁John Needham亦形容，Faker是《英雄聯盟》及電競史上最具標誌性及影響力之人。



入選《英雄聯盟》的第一人，絕對非Faker莫屬。（Youtube截圖）

Riots Games（又稱拳頭）月初便在當時公佈過一條別出心裁的短片，以橫向卷軸形式，回顧Faker在LoL的傳奇歷程，當中隱藏的彩蛋讓不少粉絲津津樂道。韓國著名電競媒體人Ashley Kang亦透露，Riot Games會為Faker製作阿璃的名人堂造型。

拳頭在周三（22日）宣佈，Faker成為首位入選LoL名人堂的選手：「超過12年來，Faker對此遊戲及運動，展示出驚人的奉獻精神。作為T1中路選手，他因長期以來的精湛技術及改變戰局能力，獲『不死大魔王』稱號。其個人技術及遊戲內的領袖能力，帶領隊伍獲勝無數，贏得10次LCK（韓國職業聯賽）、2次季中邀請賽（MSI）及4次世界冠軍。」

Riot Games電競總裁John Needham形容，Faker是《英雄聯盟》及電競史上最具標誌性及影響力之人：「在LoL電競界，他的名字便等同於卓越，他理所當然成為我們名人堂的首位入選者。」

Faker是《英雄聯盟》史上唯一一名四冠選手。（X）

在官方發佈的預告影片中，再次重溫Faker起起落落的職業生涯，包括「雙劫大戰」、「淚灑鳥巢」等著名場面，亦有很多昔日對手及隊友對他的評價。例如前隊友Impact便感嘆，現在才明白Faker對這遊戲的理解有多優秀：「他比我們領先5、6年。」LCK著名旁述Seong K稱他為Mr.LoL：「還是應該叫他Sir LoL？」

Faker的完整名人堂影片，將在6月14日發佈，之後遊戲中亦會舉辦活動，玩家能賺取並購買相關的紀念品。