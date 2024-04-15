英雄聯盟｜Gen.G再挫T1奪冠　「老將」Kinn苦盡甘來哭成淚人

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）各大賽區2024春季季後賽進入決賽階段，其中韓國戰隊Gen.G以3：2擊敗由Faker帶領的T1，連續4次在LCK（韓國賽區）封王。

這場決賽的MVP，則為Gen.G的上路選手Kiin（金基仁），他賽後淚灑舞台，場面讓不少網民動容，感嘆這名「老將」終苦盡甘來。



Kiin在LCK征戰多年，終奪生涯首個冠軍。（X圖片）

T1對Gen.G這場比賽，說是韓國的「國家打吡」也絕不為過，因為這已是雙方連續第5次會師LCK季後賽決賽，雙方中路Faker與Chovy也在這個系列賽中，迎來各項賽事的第100次對決。

雖為應屆世界冠軍，可T1其實自2022年LCK春季季後賽奪冠後，近3次在決賽面對Gen.G均落敗。T1首戰即陷劣勢，Faker雖以「沙皇」阿祈爾力挽狂瀾，2打5絕境之中打出4殺，但最終仍被Gen.G勝出。

之後雙方激戰5局，為觀眾獻上一場史詩級的Bo5（五盤三勝制）對決，最終Gen.G以3：2勝出，連續4次在LCK季後賽封王，也贈宿敵T1四連亞。

落敗一刻，Faker在座位上無奈的神情被攝影機拍到，不過傳媒及網民焦點，隨後都聚集在FMVP kiin，以及與他對位的Zeus身上。

Faker落敗後露出無奈神情。（微博圖片）

去年世界賽奪得FMVP的T1上路Zeus，今次決賽表現不佳，Game 1只有0/5/0戰績，決勝的Game 5又被對位的kiin連續單殺兩次，這次T1落敗、Kiin獲FMVP，Zeus責無旁貸。

被主持問到贏得LCK冠軍有何感想時，kiin表示高興，隨後突然激動落淚：「我沒想到會這麼難……」

這名上路選手現時24歲，在電競領域來說已屬「大齡」，之前的紀錄片中，他曾表示考慮到年齡，自己已快將入伍服兵役。Kiin在2017加入LCK，但大部分時間都效力排名較低的戰隊，到2022年11月加入知名度較高的KT，並在去年11年加盟Gen.G。

由於他職業生涯至今，從未贏過LCK冠軍，但實力備受外界認可，更曾獲得過除冠軍外的名次「全滿貫」。因此今次擊敗T1冠軍，加上在Zeus面前贏得FMVP，不少網民都感嘆這名老將苦盡甘來，這一路走來太不容易，又嘲笑Zeus今場由「宙斯」打到變「壽司」。

Kiin更完成LCK名次「全滿貫」成就。（X@lolesports）

賽後被問到怎麼看待Kiin淚灑舞台，Gen.G中路主力Chovy則開起玩笑：「如果我們贏下Game 1後更早奠定勝局，以3：0取勝的話，Kinn應該不會哭的，這看起來像是我們也獲得了『弄哭Kiin的選手們』稱號？」

去年他曾表示未拿過LCK冠軍，不知道感覺會如何。（微博圖片）

Kiin也表示，這個賽季大家都很辛苦，現在奪冠後先好好休息一下，也希望能在MSI（季中邀請賽）獲得好成績。