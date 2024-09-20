世界盃亞洲區外圍賽｜澳洲成績低迷鬥國足前換帥　功勳教練請辭

世界盃亞洲區外圍賽第三圈，部分在首兩輪成績欠佳的球隊果斷換帥。與國足同屬C組的澳洲表現令人大跌眼鏡，負巴林、和印尼，暫時以1分排尾二，僅排在兩戰皆北的國足之上。澳洲足總今日（20日）宣布，主帥格拉咸阿諾特（Graham Arnold）請辭，他執教了澳洲6年，認為是時候改變了，球隊需要新的領導。澳洲下場世界盃外圍賽會在10月主場對國足。此外，在B組兩戰全敗的阿曼昨日（19日）亦換帥，與教頭舒哈維（Jaroslav Šilhavý）解約。



格拉咸阿諾特辭去澳洲國家隊主帥一職。（Getty Images）

世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，每組6隊，頭兩名直入決賽周，第三及四名可以入第四圈繼續爭晉級。經過9月的兩輪比賽，部分成績差的球隊也不浪費時間，果斷換帥，力爭反彈。C組的澳洲先在主場0：1負巴林，接着作客賽和印尼0：0，目前兩戰1分排小組尾二，僅在兩戰0分的國足之上。

格拉咸阿諾特執教澳洲6年，帶領球隊打入上屆世界盃16強。（Getty Images）

澳洲足總今日宣布，接納教練格拉咸阿諾特的請辭。61歲的格拉咸阿諾特是澳洲史上其中一位最優秀的教頭，自2018年起執教國家隊，成為澳洲足球史上領軍時間最長的國家隊主帥。他帶領澳洲驚險地打入2022年世界盃決賽周，在分組賽贏突尼西亞及丹麥，創出平國家隊最佳的世界盃16強成績，惜以1：2負阿根廷無緣八強。

足總的聲明稱，格拉咸阿諾特在本周初請辭，獲董事局接納。他說：「領導澳洲隊是我職業生涯的頂峰，也是真正的榮譽。我對我們的成就感到無比自豪，從打破紀錄到培養新人才，但經過仔細考慮，相信是時候由新的領導層去帶領球隊前進了。」

格拉咸阿諾特認為球隊需要新的領導層。（Getty Images）

「我為澳洲足球服務了40年，其中6年擔任澳洲主帥。」格拉咸阿諾特說：「對印尼的比賽後，我說需要作出一些決定。經過深刻反省，直覺告訴我，是時候改變了，無論是對我還是整個計劃。」他表示辭職是對球隊、球員及澳洲足球最有利的決定。

澳洲足總將尋找新教練。下場澳洲的世盃外在10月10日舉行，主場對國足，接着他們要作客日本。暫排包尾的國足曾傳過解僱教練伊雲高域（Branko Ivanković，又譯：伊萬科維奇），但不了了之。

國足吞二連敗，伊雲高域（右）難辭其咎，但暫未被炒。（新華社）

此外，世界盃亞洲區外圍賽第三圈B組的阿曼亦換帥，早澳洲一日宣布主帥離任。阿曼足總表示，與捷克籍教練舒哈維協議解約。62歲的舒哈維是前捷克國家隊教練，今年2月才執教阿曼，簽約2年，幫助球隊晉級第三圈，但在9月的頭兩輪，阿曼先負伊拉克0：1，再以1：3負韓國，以0分排榜尾。

阿曼足總同時宣布，委任本地教練查比亞（Rashid Jaber）為新帥。