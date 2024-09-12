國足勢易帥內媒列接任5大人選　鄭智傳暫代職務U21教頭呼聲最高

中國國家足球隊（國足）在2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈賽事兩連敗，暫時在C組包尾，就算尚有8場賽事未踢，受盡各方質疑的主帥伊雲高域（Branko Ivanković，又譯：伊萬科維奇）料帥位難保。

內地媒體列出下任國足主帥五大人選，當中以中國U21教頭安東尼奧普切（Antonio Puche）呼聲最高。



伊雲高域料帥位難保。（新華社）

U21國足主帥安東尼奧呼聲最高

伊雲高域領軍表現奇差，國足易帥已是不可逆轉，惟在預算和時間限制下，合適人選不多，中國媒體《北京青年報》指中國足協「很有可能在現有國字號梯隊主帥中進行選擇，以『過渡主帥』的身份為國足『救火』」，當中以U21國足西班牙籍主帥安東尼奧普切接任機會最大。

安東尼奧球員年代曾效力西班牙本土多支次級聯賽球隊，包括仍在西乙的維拉利爾，掛靴後轉任教練，主要擔任助教或青年軍教頭，他在2018年到中國，擔任U19國足男子隊主教練達5年之久，2024年8月他當上U21國足男子隊主帥。在中國工作超過5年，任命安東尼奧的最大好處，就是他熟悉國足梯隊體系和球員。

內媒認定U21國足西班牙籍主帥安東尼奧普切，接任國足主帥機會最大。（亞洲足協）

國足五大接任人選

自從傳出伊雲高域帥位難保後，傳聞中曾出現的下任新帥名字有五位——安東尼奧之外，還有三位目前同為國足助教的前國腳鄭智、陳濤和邵佳一，以及目前U19國足主帥祖積域（又譯：傑维奇）（Dejan Đurđević）。

五人當中以鄭智名氣最大，另一中國重要體育媒體《足球報》報道，伊雲高域一旦離任，鄭智會獲任為「救火教練」，但只是臨時客串形式暫時領軍。

多個媒體均指，中國足協不會就此將帥位交給鄭智，部分媒體不約而同地宣稱，中國足協屬意在安東尼奧和祖積域兩位領軍成績不俗的國足青年軍教頭中二選一。

鄭智目前為國足助教。（Getty Images）

兩位外籍國足青年軍教頭之間取捨

由於U19國足明年2月主場出戰U20亞洲盃決賽周，同時也是2028年洛杉磯奧運的適齡參賽球隊，塞爾維亞籍的祖積域肩負領軍衝擊奧運重任，此時將他拉到國足救援，不利U19備戰。

至於安東尼奧帶領的U21國足，明年9月才要參加U23亞洲盃外圍賽，有足夠時間找尋他的替代人選領軍，因此安東尼奧和祖積域之間的選擇，前者理論上秤先。

此外安東尼奧去年帶隊出戰U20亞洲盃，分組賽跟日本和沙特阿拉伯兩大強敵同組下，仍能次名出線淘汰賽，當中曾以2：0擊敗沙特，力壓對方出線，成功躋身8強。就算8強不敵韓國止步，他的領軍成績已讓中國足協滿意，今夏再獲聘用為U21教頭。