港足與Do姐合作拍旅遊片　望稱霸斐濟三角賽　陳晉一外流曾迷失

香港足球代表隊周一（2日）出發前往斐濟踢三角賽，球隊今早訓練由助教盧斯爾帶領，新帥韋斯活僅坐在場邊。消息指，港足將於當地與藝人鄭裕玲合作拍攝旅遊片。



港足新教練韋斯活。（01體育袁志浩攝）

港足新教練韋斯活上周上任，球隊今日啟程前往斐濟備戰當地舉行的三角賽，韋斯活與足總主席霍啟山、足總總幹事張炎有均出席今早在港唯一一課訓練。張炎有表示，管理層到場目的是親身支持職球員，他再次提到這次作客兩場比賽均有直播，「成本貴，但我們仍會全力支持，上次（6月世界盃外圍賽作客）土庫曼我們亦聯絡當地電視台，但原來對方本身沒有直播」。

張炎有強調，拍攝不會影響球員訓練及比賽。（01體育袁志浩攝）

據悉，港隊今次將與「Do姐」鄭裕玲在當地合作拍攝旅遊片，張炎有稱，足總一直從各方面推廣港隊品牌，但最重要是不會干擾球員操練及比賽。

港隊今課操練僅得21名球員，周緣德及余煒廉兩員外流兵預料於機場匯合大軍，操練由助教盧斯爾主理，新任主教練韋斯活僅在旁觀察，他不時與霍啟山交換意見，又上前與勞烈斯、米高等聊天。

韋斯活不時與霍啟山交流。（01體育袁志浩攝）

這名英籍教練說：「在我上任之前決定好的事，我不會改變太多。平時做主教練會忙於準備練習、分析對手，很難有機會深入了解球員，這次我有機會這樣做，能為往後的新計劃做好準備。」他又稱，自己相當注重球員品格：「代表香港就應該展現出應有態度，證明我們是贏家，足球不止講求場內，還有場外每日也要活得像個職業球員。」

盧斯爾透露，獲得韋斯活挑選留隊擔任助教，負責今次選兵。他指出，杜俊暉、趙正宇狀態未明，且兩人會獲港足U20徵召、9月下旬參與亞洲盃外圍賽而落選大港腳。他稱港足會延續逼搶性踢法，目標是成為三角賽盟主，提升世界排名，「所羅門群島與斐濟球員對抗性都很強，我要準備好去戰鬥，只要踢出港隊風格，一定有機會贏波」。

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另外，效力中超上海申花的陳晉一，最近先後於中超及中國足協盃取得入球，他坦言經過上季港超與國際賽，加盟初期身心疲憊，加上曾一個月沒有上陣機會，一度有點迷失，「踏入更衣室後，良性競爭的味道好重，有點不知怎樣應對，幸（足協盃）對（北京）國安的入球給我很大信心，想爭取更多」。

申花主場每仗不少於3萬名球迷觀戰的氣氛，比賽規模明顯比港超大，加上球會是爭標份子，陳晉一坦言有壓力，但他已逐漸適應新環境，「慢慢掌握比賽節奏，始終外援水平高，上海打吡、國家打吡的對手都不易應付，每日訓練要求亦高。雖然要跟國家隊成員競爭正選位置，但也希望給他們威脅，爭標更多上陣機會或正選，用表現說服教練」。