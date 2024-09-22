F1新加坡站｜韋斯達賓「爆粗」遭罰社會服務　出招軟對抗成奇景

F1（一級方程式）新加坡站前，國際汽車聯盟（FIA）主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）表明希望向車手施「爆粗禁令」，限制他們在無線電和其他賽事相關場合上說髒話，引來包括韋斯達賓（Max Verstappen）、諾里斯和咸美頓在內的車手反駁。

結果「韋少」率先遭殃被罰社會服務，但這位三屆冠軍即作出「軟對抗」，令賽場上出現有趣畫面。



今周新加坡站，韋斯達賓在賽前記者招待會上，談到為何在阿塞拜疆站的速度比隊友佩雷斯慢時，說：「我不知道，是因為不同的設定吧。排位賽一開始，我就知道車子不行了（ I knew the car was fxxked）」。

韋斯達賓記招上一個用字，遭FIA處罰。（Getty Images）

未幾，「韋少」即遭賽事裁判傳召，並發聲明指：「FIA的政策，是要確保在公開場合，例如記者招待會上，所使用的言語符合普羅觀眾和轉播的準則。在這一事上，參與世界錦標賽（指F1等賽事）的人士，在賽事內外都要作為楷模。」FIA續指，韋斯達賓在記招上的言辭「粗俗」、「有機會冒犯人」、「不適合轉播」，最終判罰為「需要完成跟公眾利益有關的工作（accomplish some work of public interest）」。

韋斯達賓周六（22日）在排位賽不敵麥拿侖的諾里斯，排在第二位，他在排位賽後再度出席記者會，卻採取截然不同的對策。

F1新加坡站排位賽，諾里斯（中）排頭位，韋斯達賓（左）和咸美頓（右）分別排第二和第三。（Getty Images）

The Athletic記者Luke Smith透露，韋少在記招上不停以極簡短答案回應，例如被問道戰車更改了多少設定才跑出好成績，他簡潔回應：「很多」，記者再追問他能否解釋，他即說：「不行，不然我可能再被罰、（社會服務）或會再加一天」。

Luke Smith又問韋斯達賓關於戰車設定的問題，韋少直白地說：「我希望你在（記招的）房間外再問」，即有記者問他，是否願意在記招後再答問題，韋少沒有作聲，卻豎起姆指示意沒問題。不過，韋少也不忘向記招主持人強調：「我不是針對你，別擔心！」

荷蘭記者Erik van Haren拍下韋斯達賓「場外記招」一幕：

果然，記招結束後，一眾記者即跟着韋少離場，他一回到室外，便站在原地讓記者提問，猶如自己再開記招，FIA工作人員隨即指示他前往媒體採訪區，結果韋少一邊走向採訪區、一邊答問題，一離開記招，他也不留情面，直言：「當然我覺得一切都很荒謬，如果這麼容易受罰，那我為什麼要在記招上詳盡地回答問題？所以我寧願不說那裡多，也保養一下聲線。當然，我們總能在其他地方做訪問的。」

韋斯達賓續指，FIA處罰他，是想立下先例，「以前其他人會先獲得警告，但現在他們罰我，是想設立一個更大的先例吧，對我來說當然有點奇怪，因為我沒有用髒話罵任何人，只是在談自己的車。」他表示不會責怪裁判，「我跟他們好好談過，他們只是跟從規章，他們其實很明白，但他們也很為難。」

F1新加坡站起跑位置：