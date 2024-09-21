C朗拿度入波顯溫情　與兒子隔空「合演」帽子戲法｜足球熱話

沙特聯第四輪，艾納斯以3：0大勝伊蒂法克（Al Ettifaq），C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）為球隊先開紀錄，他慶祝後再向觀眾席上的兒子伸出三隻手指，原來是囝囝同日在青年軍比賽中梅開二度，這個手勢是指兩父子「合演」帽子戲法。。



艾納斯周二（17日）在亞冠精英盃與伊拉克的SC艾索達打成1：1平手，教練路爾斯卡斯度（Luis Castro）因而被炒，今仗為新主帥皮奧利（Stefano Pioli）上任後首仗，這名意大利教頭曾執教過國際米蘭及AC米蘭。

今仗對手伊蒂法克主帥為謝拉特（Steven Gerrard），賽前在聯賽錄3戰全勝。不過他們今場未能為艾納斯帶來太多威脅，更在上半場率先失守。C朗拿度在第33分鐘主射十二碼中鵠，為艾納斯先開紀錄。

C朗入球後一如平常，跑到角球旗以經典「siu」動作慶祝，不過之後走回己方半場時，他突然指向觀眾席，並伸出三隻手指。

鏡頭一轉，只見他兒子小C朗拿度（Cristiano Ronaldo Jr.）正為座上客，看到父親手勢後露出笑容。

那麼C朗拿度的手勢是什麼意思呢？其實同日小C朗拿度在艾納斯的U15比賽中梅開二度，助球隊大勝4：0，C朗今場入波，便是跟囝囝合演帽子戲法。

小C朗拿度與父親一樣為7號球衣，並在比賽中梅開二度。（艾納斯X）

之後Salem Al-Najdi及泰利斯卡（Talisca）各入一球，助艾納斯以3：0擊敗謝拉特領軍的伊蒂法克，不過艾納斯目前錄2勝2和得8分，暫時只排在沙特聯第4位，伊蒂法克則以9分排在第3位。

小C朗拿度出生於2010年5月，目前14歲，C朗拿度則已屆39歲。2020年時，C朗曾透露：「兒子有時候會跟我說：『爸爸，再多等幾年，我想跟你一起踢波。』但那很困難。」