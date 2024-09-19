女子歐聯︱阿仙奴爆冷落敗　曼城大炒巴黎FC美迪瑪入球狠摑兵工廠

歐聯今季以新賽制重開戰幔，女子歐聯下季才轉制，今季繼續沿用舊制，先踢兩圈外圍賽，12隊入圍加上4支系數最高的聯賽冠軍，組成16隊踢分組賽。

今晨次圈外圍賽，兩支英格蘭強隊阿仙奴和曼城命運各異，今夏免費送走荷蘭「女球王」美迪瑪（Vivianne Miedema）的阿仙奴，作客爆冷被瑞典球隊赫根（BK Häcken FF）擊敗，而轉投曼城的美迪瑪則帶領球隊作客5：0大勝巴黎FC，為周日女子英超開季首仗對阿仙奴壯行色。



美迪瑪助曼城作客大勝巴黎FC。（Getty Images）

阿仙奴庸帥收購眼光備受質疑

阿仙奴沒有向美迪瑪開出新約，讓她今夏免費加盟曼城，震撼女足球壇，球迷對會方此舉極度不滿。阿仙奴女足是英格蘭歷來最成功的女足球隊，曾15次贏得頂級聯賽冠軍，也是唯一贏過歐聯的英格蘭女子球隊，瑞典籍主帥伊迪禾（Jonas Eidevall）2021年上任至今，每年都有重大收購，卻只換來兩隻聯賽盃，英超依然由車路士壟斷。

他的轉會收購眼光備受質疑，同鄉布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）、靴迪（Lina Hurtig）、艾絲特（Amanda Ilestedt）加盟後表現都未似預期，上季從曼聯來投的英格蘭前鋒盧素（Alessia Russo）的好表現，亦未能為球隊帶來好成績，英超只得第三，歐聯更在外圍賽首圈止步。

阿仙奴女足主帥伊迪禾（Jonas Eidevall）。（Getty Images）

免費放走荷蘭女球王立即「現眼報」

伊迪禾任內放走雲迪當（Daniëlle van de Donk）、伊雲絲（Lisa Evans）、諾比思（Jordan Nobbs）等多員球星，今夏連美迪瑪也放棄，令外界大感不解——她效力阿仙奴7年間172次上陣，攻入125球另有50次助攻，單是聯賽已有79個入球，寫下女子英超（WSL）紀錄。

就算她在2022年底因前十字韌帶撕裂養傷10個月，美迪瑪身為頂級巨星，而且仍只得28歲，加上女友美特（Beth Mead）同在陣中，阿仙奴都無理由任由她自由身離隊。美迪瑪在伊迪禾麾下無復昔日高效率表現，今夏離隊投曼城，歐聯外圍賽次圈對巴黎FC正選上陣，36分鐘以一記精彩窩利射門為球隊先開紀錄，為5：0大勝展開序幕，盡顯身價。曼城首回合作客大勝，球隊晉身分組賽機會高唱入雲。

阿仙奴首回合作客敗走赫根。（Getty Images）

另一邊廂，伊迪禾領阿仙奴到家鄉瑞典，在歐聯外圍賽次圈作客赫根，阿仙奴「反客為主」多達17次射門，卻無法轉化成入球，赫根只得4次射門已有進帳，阿仙奴首回合0：1敗陣，隨時重演上季無緣分組賽覆轍。

伊迪禾賽後埋怨球隊埋門把握力不足，但樂觀表示：「我肯定如果我們繼續保持創造力，便能取得入球。」

美迪瑪的入球盡顯身價。（IG）

美迪瑪英超首輪即倒戈阿仙奴

有意思的是，女子英超聯本周開鑼，阿仙奴在今季首戰的對手正是曼城，周日晚上7時半美迪瑪將倒戈上陣，重返酋長球場，球迷都在期待她在伊迪禾面前一顯身價。美迪瑪加盟曼城首場正式賽事已取得入球，賽後她在社交媒體分享，「每季歐聯首仗總是特別的，在球會首場正式比賽更加特別。」

她在阿仙奴身穿11號球衣，曼城的11號球衣由英格蘭國腳漢普（Lauren Hemp）擁有，美迪瑪改穿6號球衣。曼城女足6號球衣意義重大，因為她曾長年由傳奇隊長賀頓（Steph Houghton）穿上，賀頓今夏退役，美迪瑪承繼這件球衣彷如傳奇的傳承，也可看到曼城對美迪瑪的器重。

賀頓在美迪瑪的帖文下留言，這位一代中堅開玩笑稱，「你在一場比賽已攻入我平均一季的入球量」，特別加上#6強調對方也是穿上6號球衣，更指「未來陸續有來」，鼓勵對方在曼城再創光輝一頁。本周男子英超也是同一戲碼，周日晚上11時半榜首大戰曼城在主場迎戰阿仙奴。