美網｜冼拿禁藥爭議中封王　指冠軍意義重大　獻給一重要人物

美國網球公開賽決賽，男單「一哥」冼拿（Jannik Sinner）以3：0直落擊敗美國球手費斯（Taylor Fritz），生涯首奪美網冠軍。

冼拿早前身陷禁藥醜聞，即使國際網球誠信機構（International Tennis Integrity Agency，簡稱ITIA）裁定他沒有不當行為，但這名意大利球手仍處於爭議之中，被認為因「一哥」身份獲特別對待。他坦言美網冠軍意義重大，「因為最近這段時期真的過得不易」。



費斯目前男單世界排名第12，今次打入決賽，本有望成為繼洛迪克（Andy Roddick）後，21年來首名在美網封王的美國球手。不過冼拿今仗展現出「一哥」的強大實力，未給予對手太多機會，以6：3、6：4及7：5直落三盤獲勝。

面對有主場之利的費斯（左），冼拿以直落三盤勝出。（路透社）

冼拿8月下旬身陷禁藥醜聞，他被指在今年三月時兩次藥檢「肥佬」，印第安泉大師賽（Indian Wells）時，對一種名為氯司替勃（clostebol）的代謝產物呈低程度陽性反應，那是一種能幫助增加肌肉的類固醇，當時有關機構在他首度陽性後，相隔8日再作測試，他仍對同一款代謝產物呈低程度陽性反應。

之後冼拿上訴成功，獲批准繼續作賽，ITIA指他在不知情下被物理治療師被物理治療師的噴劑「污染」，僅取消他在印第安泉大師賽的獎金及積分，未有作進一步處分，因而引來外界爭議。加拿大球手沙普華路夫（Denis Shapovalov）便在X（前稱Twitter）揶揄：「針對不同球手有不同規則。」

參戰美網前，冼拿表示知道自己沒有做錯任何事。（路透社）

爭議聲中征戰美網，冼拿參賽前指他已解僱涉事物理治療師及健身教練：「首先我知道自己沒有做錯任何事，這是最重要一點，所以精神上而言我沒問題。我永遠尊重反興奮劑條例。」

這名在網球場上向來冷靜而精準的意大利球手，以其一貫風格擊敗費斯奪冠：「這個冠軍對我來說意義重大，因為最近這段時期真的過得不易。幸好我的團隊及身邊的人每天給予支持。我愛網球，並為了這樣的舞台而作大量練習。」

奪冠後，冼拿直言最近過得毫不容易。（路透社）

生涯首奪美網冠軍，亦是個人第二項大滿貫錦標，冼拿卻續將話題放在球場外的人生：「我想將這個冠軍獻給我的姨姨，她健康狀況不太好，我不知道她還能在我生命中多長時間，所以很慶幸能與她一起分享這個正面的時刻。」

他表示小時候仍在專注滑雪時，由於父母忙於工作，便是姨姨帶他前往比賽，並給予他很多幫助，「我經常和她在一起，她在我生命中非常重要的人」。冼拿亦在頒獎禮上感嘆：「我的最大願望，是希望每個人都能身體健康，但不幸地這不可能。」