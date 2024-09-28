單車｜瑞士18歲女車手蘇黎世世錦賽意外逝世　疑因暴雨落斜釀悲劇

國際單車總會（UCI）周五（27日）公布，一名瑞士女車手Muriel Furrer在瑞士蘇黎世舉行的公路單車世錦賽中因意外去世，年僅18歲。

多間國外媒體指，當時賽道在暴雨後路面濕滑，賽會總監Olivier Senn指，目前仍在調查事故發生地點及原因。



蘇黎世周四遇上暴雨，美聯社指Muriel Furrer被發現在當地南部的森林區域中撞車，被直升機送到醫院救治。UCI在周五公布該名車手死訊：「國際單車界失去一名擁有光明未來的車手。這名18歲車手在周四的女子青年公路賽中受到嚴重撞擊，因而頭部重傷，由直升機送院時情況危殆，今天在蘇黎世大學醫院去世。」

瑞士的《觀察報》（Blick）報道，Muriel Furrer在現場過了一段時間才被發現，救援直升機於她參加的U19賽事結束後約一小時才到達醫院。當地數名居民接受訪問時表示，當時雨勢非常大，加上路段陡峭，會發生這樣的事情並不奇怪。

Olivier Senn在周五的記者會上表示，目前未知意外具體發生地點，警方與檢察官正在調查：「我們失去一名前途光明的年輕運動員，這很難接受，我們難以想像她家人及朋友此刻感受。」她曾在2024年歐洲山地單車錦標賽中，獲得混合接力銅牌；公路單車方面，則是國內青少年錦標賽的計時賽和公路賽雙亞軍得主。

這名總監續指，已在現場作出調整：「我們今天再視察過下坡（路段），讓現場工作人員稍作調整。我們會繼續盡力保證車手安全。」《觀察報》指U23比賽時，有下坡彎道加上軟墊及警告橫幅。

Olivier Senn指，會盡力保證車手安全。（路透社）

UCI體育總監Peter van den Abeele則表示，這次為期9天的賽事，在Muriel Furrer家人要求下會繼續。BBC指，周五的頒獎典禮上，沒有播放任何音樂及國歌，且下半旗及作一分鐘默哀，大螢幕上亦出現Muriel Furrer的照片，UCI原定於周五及周六舉辦的活動均被取消。

近年公路單車賽不時出現致命意外，UCI於2023年推出了SafeR活動，以分析賽事中涉及的風險。去年6月的環瑞士單車賽中，26歲的瑞士車手Gino Mader在下坡途中衝出賽道，墮入峽谷中身亡；同年7月，25歲的挪威車手德雷格（André Drege），亦在環奧地利賽落山時因意外去世。