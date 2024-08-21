單車｜澳洲車手奧運後突宣布代表英國　網民批叛徒兼要求「回水」

澳洲單車手馬菲李察臣（Matthew Richardson），於今屆巴黎奧運奪兩銀一銅，不過他近日宣布轉籍代表英國，引來大批澳洲民眾不滿，其隊友亦抱怨被騙：「像無法預料的分手。」

不過他堅稱此舉非一時衝動，更表示這是個人自由：「我只是一個追逐夢想的孩子。」



25歲的馬菲李察臣主攻場地單車，巴黎奧運他在爭先賽及競輪賽中奪銀，並在男子團體爭先賽（Team sprint）與另外兩名隊友合力摘銅。不過奧運結束後不久，他周二（20日）突然宣布改為代表英國，引來外界批評。

馬菲李察臣在巴黎奧運勇奪兩銀一銅，卻在日前突然宣布改變國籍。（Getty Images）

接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，他表示作出這個決定十分困難：「不過這是我的人生及職業生涯，我只是一個追逐夢想的孩子。每個人都能發表意見，聆聽與否取決於我，明顯地我選擇不理會他們。」

馬菲李察臣在英國出生，9歲隨家人移居澳洲，因此他形容作出這個決定，是因為與出生國有着「強烈的情感聯繫」：「我成長過程中，看到賀爾（Sir Chris Hoy）、堅尼（Jason Kenny）這樣的選手，為英國在奧運贏得金牌，這種感覺一直困擾着我。」

馬菲李察臣於英國出生，他形容今次決定出於「強烈的情感聯繫」。（路透社）

他指轉籍英國的手續，早在今屆奧運前已經開始辦理，比賽期間要向隊友、教練等保密十分困難；澳洲女子車手Katherine Bates向ABC表示，難以理解這名前隊友決定，形容感覺像「無法預料的分手」。

「很多人今早都表示無法相信，有些人十分失落，被弄得措手不及，」Katherine Bates表示。「其他人則有點覺得被欺騙，因為支持他這麼多年，最直接的代價來自於無法支持其他運動員。」

馬菲李察臣轉換國籍一事，沒有告知任何隊友、教練或管理人員。（Getty Images）

不少人在馬菲李察臣的Instagram中留言形容他為叛徒，指責這名車手加入澳洲運動員體系發展，目前為止整個職業生涯都依靠納稅人繳交的稅金來支持，卻在壯年選擇轉換國籍，更有人要求他「回水」。

馬菲李察臣對外界指責不置可否，並在接受ABC訪問時反擊：「澳洲單車隊確實在過去幾年投資到我身上，我覺得我已作出良好回報。我在奧運為澳洲贏得兩面銀牌及一面銅牌。」

報道續指，他或面臨兩年的國際賽禁令。澳洲單車總會績效執行總經理Jesse Korf表示，馬菲李察臣肯定無法出戰今年十月的世錦賽，他們會與國際單車總會（UCI）及澳洲體育委員會研究相關禁令條款，但認為目前判斷會否執行「言之尚早」。