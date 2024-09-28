F1｜角田裕毅台中獻技風靡6萬車迷　戰車起火淡定下車從容不迫

F1（一級方程式）日本車手角田裕毅，周六被邀請到台中出席「Red Bull Showrun」F1賽車封街表演活動，數萬人將街道兩側塞得水洩不通。角田在今次活動中表現原地燒胎、直路衝刺等動作，訪問環節亦頻有妙答，笑稱希望不會因超速被開罰單。



今次活動，在台中市政路將來回總長2.2公里的道路封閉，並由現在效力F1 Visa Cash App RB 車隊的車手角田裕毅，駕駛華迪爾（Sebastian Vettel）在2012贏得總冠軍的紅牛RB8賽車表現。

今次角田的駕駛的賽車為經典型號RB8。（路透社）

24歲的角田裕毅，在2021年首度踏足F1舞台，成為2014年小林可夢偉後首名再戰一級方程式賽車的日本車手。

台灣媒體《ETtoday新聞雲》指，活動3萬張門票開售即「秒殺」，現場總共聚集6萬名車迷觀看，當地警方出動到1500名警察維持治安。

觀眾熱情之下，角田也未有欺場，為特地到場的支持者表現直路衝刺、畫「冬甩」、原地燒胎等動作。由於引擎過熱，車尾一度起火，很快由工作人員降溫撲滅，角田也淡定下車，攤開雙手，示意觀看的民眾不用擔心。

角田駕駛的賽車一度起火。（路透社）

雖然嚇到不少民眾及媒體，不過台灣紅牛總經理廖千萩回應指是正常現象，現場團隊亦作出正常應變，強調一切都在預料之中，加上角田從容下車，認為這是精彩的畫面。

活動前角田留意到表現路段中間，有一部測速相機，他笑稱十分擔心：「希望不會因此被罰款，或是被關入監獄。或許我只要開得夠快，便不會被拍到。」周五與台中市長盧秀燕一同出席記者會時，他便笑稱來的時候看到路上有不少測速相機，拜託對方高抬貴手，不要開她罰單。

角田裕毅開玩笑表示，希望不會被超速罰款。（路透社）

被問到在賽車場上的火爆脾氣時，角田笑稱自己有「路怒症」，戴上頭盔就會變成另一個人，實際上平時個性十分溫和，還開玩笑指「要少喝一點紅牛」。

在F1效力的亞洲車手不多，目前只有他、中國的周冠宇和泰國的艾邦（Alexander Albon）三人。角田裕毅表示自己一開始連英文都說不好，在18歲獨自離家到歐洲發展時，也吃過不少苦頭，感激前輩制定的培訓計劃，以及家人支持。同時亦希望以自身經歷鼓勵大家勇敢追逐夢想：「要保持希望、願意努力、相信自己，任何事都有可能。」