洛迪收咧︱一周前曾指比賽太多或要罷工　現代足球懲罰好波之人？

曼城防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）被指是今屆金球獎（Ballon d'Or）大熱得主，過去兩季他為曼城和西班牙贏盡大賽冠軍，球會和國家隊兩忙，一星期前被問到一年踢那麼多比賽，球員會否罷工抗議，當時他回應指，「我們已接近臨界點，如果繼續是這樣，去到有一刻我們別無選擇。」

言猶在耳，數日後他便在對阿仙奴的英超比賽中膝部重創，可能緣盡今季賽事。有研究指近年足球比賽數量並無增加，只有極少數球隊和球員每年比賽超過60場，洛迪正是其中一人。近年由歐國聯創立、歐聯改制到世界冠軍球會盃規模擴大，部分頂級球員基本上要全年不停征戰，似是「懲罰」好波之人，利物浦門將艾利臣日前表達不滿：「當他們不斷增加比賽，沒有人問過球員意見。」



洛迪在對阿仙奴一戰膝部受傷。（Getty Images）

洛迪去季上陣逾6100分鐘

洛迪據報右膝十字韌帶撕裂，很可能提早「收咧」。28歲的洛迪被視為當今第一防中，也是今年度金球獎的熱門得獎者。這位西班牙中場對曼城舉足輕重，自加盟以來，有洛迪在陣的比賽，曼城的勝率有73%，但在洛迪缺陣時，曼城的勝率就下降至64%。

洛迪上季為球會及國家隊出戰63場賽事，他由2023年7月至2024年7月，包括友賽在內一年間合共上陣6107分鐘。他的出場數字已相當誇張，可是上季仍不入十大，根據足球數據網站Transfermarkt統計，效力土耳其球會加拉塔沙雷的翼鋒巴列斯耶馬斯（Barıs Alper Yilmaz），2023/24球季為球會及國家隊合共上陣70場位列榜首，洛迪的曼城隊友科頓以69場，與杜辛泰迪治（Dusan Tadic）並列第二，曼城另一前鋒艾華利斯以68場排第四，利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯、前鋒紐尼斯，皇馬中場華維迪，馬體會門將奧比歷則與另外兩位球員同以67場並列第五位。

上季國家隊及球會上陣次數最多球員榜。（Transfermarkt）

現代足球懲罰好波之人？

榜上球員全部都是效力有份踢歐洲賽事的球會，也是國家隊主力。近年國際足協和歐洲足協持續為旗下賽事改制，2018年成立歐洲國家聯賽（歐國聯），將國際賽檔期的友賽統合為要更認真踢的比賽，今季歐聯改制後分組賽每隊要踢多兩場，明年起世界冠軍球會盃也擴充至32隊，美其名為增添賽事吸引力，增加球隊收入，卻全無考慮球員的承受能力。

利物浦門將艾利臣近日便曾帶頭表達不滿，「當他們增添更多賽事時無人問過球員，或許因為球員的意見毫不重要。每個人都知道我們對增加比賽的看法，每個人都為此感到厭倦。」他直言：「我們不是笨蛋」，球員知道當中涉媒體與直播收入，也要平衡歐洲足協、國際足協，以至英超聯及各地聯賽利益，也明白人們想要更多比賽，惟希望負責安排賽期的人可跟包括球員在內所有持份者一起坐下來商討，聆聽球員的聲音並尋找好的解決方案。

美特2022年夏天為英格蘭首奪女子歐國盃冠軍後，同年底膝部重創。（Getty Images）

利物浦門將艾利臣：增加比賽無人問過球員意見

「對這件事很多球員經已說過了，我們要被聆聽，想知道足球未來發展方向背後思維，而不是一直在增加比賽和賽事，加這個、加那個」，艾利臣感言，「我們只想為足球付出最大努力，如果你累了，便無法在高水平賽事作戰。我只想在所有比賽付出所有，但我們需要一個解決方法，目前看來距離為足球和球員着想的解決方案還差很遠。」

國際體育研究中心（CIES）近日公布過去12年足球比賽數據，指出全球40個頂級聯賽球隊的比賽數字在2012至2024年間並無重大改變，並中包括英超、西甲、德甲、意甲及法甲五大聯賽。報告同時點出，全球只有5%球會每季踢超過60場比賽。

換句話說，就算足球比賽每隊整體數字沒有大改變，仍有個別球會比賽場數維持在高水平，以洛迪效力的曼城為例，2021/22球季58場，贏得歐聯、英超和足總盃「三冠王」的2022/23球季達61場，2023/24球季也有59場。

洛迪或因傷提早收咧。（路透社）

洛迪不止是曼城主力，在西班牙國家隊也是不可或缺，今夏歐洲國家盃西班牙7場比賽他6場正選上陣，助球隊再度封王，演活「能者多勞」的同時，不幸地如今鐵人也要倒下。

從女足多位超級巨星佩迪雅絲、卡爾、美迪瑪、美特，以至男足的皇馬門將古圖爾斯、巴塞天才中場加維、巴西巨星尼馬，到今次洛迪，球員最怕遇上的前十字韌帶（ACL）傷患，確隨近年足球比賽數量和強度持續增加而令十字軍名單愈來愈長，而且每逢撞正歐國盃和世界盃的「大賽年」，球員ACL受創的個案例必大增，正如艾利臣所說，足球需要一個好的解決方案，可惜目前尚未有理想答案。