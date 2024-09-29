體育熱話｜潘展樂張雨霏睇演唱會　陳奕迅介紹擺烏龍：跳水隊員

香港歌星陳奕迅昨（28日）晚在杭州舉行演唱會，邀請了王長浩、徐嘉余、張雨霏及潘展樂4位中國隊泳手入場觀看。在演唱會期間，陳奕迅擺了個小烏龍，介紹他們為跳水隊成員。潘展樂的第一反應是「O嘴」，之後與張雨霏以及很多觀眾一起大叫「游泳」，王長浩更在座位上做出雙手划水的動作。一會兒後，陳奕迅似乎聽到觀眾的反應，發現自己說錯了及糾正。



徐嘉余（左起）、張雨霏、潘展樂及王長浩入後台準備見陳奕迅。（微博）

王長浩（左起）、潘展樂、張雨霏及徐嘉余獲邀入場觀看陳奕迅演唱會。（微博）

陳奕迅昨晚在杭州奧體中心體育館開演唱會，邀請了幾位中國游泳隊員入場，包括王長浩、徐嘉余、張雨霏及潘展樂。

20歲的潘展樂是巴黎奧運「男飛魚」，以破世界紀錄的46.4秒贏得男子100米自由泳金牌。26歲的「仙氣蝶后」張雨霏在近兩屆奧運共贏得10面獎牌，其中在巴黎奧運得1銀5銅。29歲的徐嘉余擅長背泳，在巴黎奧運與潘展樂等隊友合力，贏得男子4x100米混合泳接力金牌。22歲的王長浩擅長蝶泳，也是中國奧運男子4x100米混合泳接力金牌的成員。

王長浩（左起）、徐嘉余、陳奕迅、張雨霏及潘展樂合照。（微博）

陳奕迅在演唱會期間介紹這幾位「神秘嘉賓」，他說：「因為我看不過，我快看不過去。因為他們上一次在澳門唱歌，那個音返肯定是有問題，而且他們沒有很多經驗，所以我特別邀請他們今天來聽聽。」陳奕迅所指的是，中國奧運運動員早前到訪澳門，張雨霏、潘展樂、覃海洋、徐嘉余、王長浩及孫佳俊6位游泳代表在聯歡晚會上台獻唱《孤勇者》。

之後，陳奕迅清唱《孤勇者》，並介紹這幾位坐在前排的泳手。他說：「對，你們今天不用唱，我唱給你們聽。」笑一笑後，他續說：「就是我們國家的跳水隊員。」

從觀眾拍攝的片段見到，當陳奕迅講錯了他們為跳水隊員時，潘展樂第一時間錯愕地O嘴，之後跟張雨霏及很多觀眾一齊高叫「游泳」，而王長浩更在座位上做了游泳的划水動作出來。

聽到陳奕迅講「跳水隊員」，潘展樂（白衫）第一時間O嘴。（網上片段截圖）

王長浩（潘展樂旁黑衫）更在座位上做了游泳的划水動作出來。（網上片段截圖）

一會兒，陳奕迅發現自己口誤了，他說：「我說跳水吧。哦，是游水，游泳游泳。對不起，對不起。對，他們也要跳的，開頭要跳。」他在台上彎低腰，扮了泳手準備比賽的起跳動作，嘗試化解這個尷尬時刻。

演唱會後，陳奕迅分享了他在後台跟王長浩、徐嘉余、張雨霏及潘展樂的合照，並留言：「今天很榮幸能夠與這麼傑出的運動員認識。不好意思，剛剛在台上太緊張，沒有好好說出你們的名字！」4位泳手隨後都在微博回應，多謝陳奕迅的邀請。從合照見到，徐嘉余及潘展樂都送了一些紀念品給陳奕迅。