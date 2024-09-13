36歲健身網紅心臟病亡　日吃7餐16500卡路里曾坦承不健康

白羅斯健身網紅、外號「魔像」的耶芬卓基（Illia "Golem" Yefimchyk）心臟病身亡，終年僅36歲。

他生前為了維持健碩體格，曾透露自己一日吃七餐、攝取16500卡路里。



白羅斯媒體報道，有「魔像」、「變種人」等稱號的耶芬卓基，在社交媒體上有逾30萬粉絲，他9月6日在家中心臟病發，雖然太太即場為他施心外壓急救，他亦由直昇機送到醫院，但仍陷入昏迷，最終在兩日後離世，終年36歲。

耶芬卓基生前身型相當健碩。（X）

耶芬卓基生前以極為高大的體格聞名，他身高1.85米、體重達350磅，手臂二頭肌圍達25吋，自稱能臥推600磅、並負重700磅做深蹲，他曾透露，自己是受著名影星阿諾舒華辛力加啟發而開始健身。

為了維持如此體格，耶芬卓基曾透露，自己每日要吃七份大餐，總卡路里達到16500，當中包括108件壽司和2.5公斤牛扒等等，他也曾承認這樣的飲食習慣並不健康，也有機會影響到肝臟。另外，他亦有代言營養補充品，但就從未參加過健美賽事。

耶芬卓基稱是獲阿諾舒華辛力加啟發而開始健身。（X）

耶芬卓基的確實死因未有公布，但西班牙《馬卡報》、beIN Sports等媒體都指出，他僅36歲便離世，或許與服用類固醇、甚至合成醇等有關。注射合成醇能令肌肉膨脹，惟有機會損害身體，包括有可能導致神經損傷、肺栓塞、心肌梗塞等。2022年，巴西健美運動員Valdir Segato就因過量注射合成醇，心臟病發身亡。