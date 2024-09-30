英超｜坦赫格被炒呼聲高唱入雲　雲尼斯達萊修夫基被視為接任熱門

曼聯在周日（29日）英超主場以0：3不敵熱刺，今季聯賽6戰只得7分，排英超積分榜第12位。多間博彩公司將曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）列為下位被炒英超領隊的大熱門，賠率都有2倍以下，其中SkyBet的熱至1.5倍。下任曼聯領隊人選方面，博彩公司列出的熱門人選有曼聯助教雲尼斯達萊（Ruud Van Nistelrooy）、前英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）、前拜仁慕尼黑教練杜慈（Thomas Tuchel）。



曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

據多間外國博彩公司資料，下位被炒英超領隊的大熱門都是曼聯的坦赫格，賠率超熱，遙遙領先，其中SkyBet的熱至1.5倍，Paddy Power及威廉希爾的分別是1.85倍及1.67倍。

根據SkyBet，下位被炒英超領隊的次熱門是榜尾狼隊的主帥加利奧尼爾（Gary ONeil），賠率有7倍，而第三熱門是愛華頓的戴治（Sean Dyche）及李斯特城的古柏（Steve Cooper），賠率有8倍。

前英格蘭領隊修夫基。（Getty Images）

雲尼斯達萊今季擔任曼聯助教。（Getty Images）

下任曼聯領隊人選方面，今季才加盟的助教雲尼斯達萊，以及前英格蘭領隊修夫基同被博彩公司視為大熱門。在bet365，大熱是3倍的雲尼斯達萊，次熱為6倍的修夫基，但在SkyBet，大熱則為3倍的修夫基，雲尼斯達萊以3.75倍緊隨其後。

杜慈之前執教拜仁。（Getty Images）

第三熱門是前拜仁慕尼黑主帥杜慈，他在bet365的賠率有7倍，而在SkyBet則有4.5倍。其餘前列的熱門人選還有葉士域治領隊麥堅拿（Kieran McKenna）、馬賽教練迪沙比（Roberto De Zerbi）、前車路士領隊樸達（Graham Potter）。