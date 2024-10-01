鬥國足前印尼邀得川迪主力中堅「加盟」　全入籍兵正選陣容出爐

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組，中國將會在今月國際賽期先作客澳洲，再主場對印尼。印尼近年積極從荷蘭歸化球員，川迪中堅希謝斯（Mees Hilgers）及施禾利翼鋒伊利安奴雷恩達斯（Eliano Reijnders）昨日（9月30日）宣誓入籍，相信可以趕及今月的世界盃外圍賽披甲。

印尼曾經是荷蘭的殖民地，被荷蘭統治了超過300年，所以現在不少荷蘭人祖上都有印尼血統。印尼足總近年積極利用這一點，從荷蘭招攬球員入籍，短時間加強印尼國家隊的實力。目前，印尼已經有超過10位入籍兵，可以排出一個全入籍兵正選陣容對國足。



希謝斯及伊利安奴雷恩達斯昨日宣誓入籍。（Instagram）

印尼足總昨日在Instagram分享影片，見到川迪中堅希謝斯及施禾利翼鋒伊利安奴雷恩達斯宣誓成為印尼公民，又與印尼國旗合照。23歲的希謝斯是川迪的主將，上周在歐霸正選鬥曼聯，力抗拉舒福特等球星，幫助球隊取得1：1的和局。希謝斯身高1.85米，在荷蘭出世，母親來自印尼，他在川迪的青年軍成長。在歐洲球壇，希謝斯可能只是二三流的中堅，但放到亞洲，相信已是一流的守衛。

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希謝斯入籍印尼。（Instagram）

希謝斯上周歐霸正選披甲，代表川迪對曼聯。（路透社）

23歲的伊利安奴雷恩達斯司職進攻中場、翼鋒以至右閘，他有個26歲的哥哥叫迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders），目前效力AC米蘭，並已是荷蘭大國腳。伊利安奴雷恩達斯的實力不如哥哥，未入選過荷蘭國家隊，故轉為代表印尼。他的母親有印尼血統。伊利安奴雷恩達斯在施禾利接受青訓及出道，目前是球隊主力。

伊利安奴雷恩達斯入籍印尼。（Instagram）

得到希謝斯及伊利安奴雷恩達斯加入後，印尼國家隊實力更上一層樓，有足夠人手砌出一套全入籍兵正選陣容。門將方面，印尼有效力美職聯FC達拉斯的馬頓柏伊斯（Maarten Paes），這位26歲門將踢過荷蘭小國腳，因祖母在印尼出世，他在今年4月入籍印尼，在上月賽和沙特阿拉伯及澳洲的外圍賽都以正選身分把關。

馬頓柏伊斯親吻印尼國旗。（Instagram）

印尼防線可以排出三中堅，除了新入籍的希謝斯，還有威尼斯的艾澤斯（Jay Idzes）及狼隊的靴伯拿（Justin Hubner）。24歲的艾澤斯身高1.9米，出身自燕豪芬青訓，現為威尼斯的後防主將。21歲的靴伯拿是狼隊預備組球員，兩年前已被印尼招攬入小國腳。

印尼中堅艾澤斯。（Getty Images）

兩閘方面，有伊利安奴雷恩達斯可以擔任右後衛，但如果將他推上一格打翼鋒，印尼可以選擇效力梅赫倫的華殊（Sandy Walsh）。29歲的華殊在比利時出世，父親來自愛爾蘭，母親來自印尼。他近年都是比甲球隊梅赫倫的主力，去年被招攬入籍印尼。

印尼右閘華殊。（Getty Images）

在另一邊，印尼可以起用奈梅亨的華當克（Calvin Verdonk）擔任左翼衛。27歲的華當克出身自飛燕諾青年軍，但未能在母會冒出頭來，輾轉踢過多間球會，目前效力奈梅亨，站穩陣腳。華當克踢過不同年齡階段的荷蘭小國腳，因為父親的關係，他可以代表印尼，由今年6月起開始為印尼披甲。

印尼國腳華當克。（Getty Images）

在中場中路，印尼有史雲斯的周亞安（Nathan Tjoe-A-On）夥拍阿梅爾城的夏耶（Thom Haye）。22歲的周亞安有華裔血統，亦有蘇里南及印尼，他本身在荷蘭出世。周亞安可以踢中後場多個位置，去年獲印尼足總接洽入籍，今年起被召入印尼隊披甲。至於29歲的夏耶是阿爾克馬爾的青訓產品，出道後踢過多間荷蘭球會，成長期間踢過不同年齡的荷蘭小國腳。夏耶今年由海倫芬轉投阿梅爾城。由於祖母來自印尼，夏耶去年底入籍印尼，今年開始為印尼上陣。

印尼中場周亞安向球迷揮手。（Getty Images）

印尼中場夏耶。（Getty Images）

鋒線上，印尼有伊利安奴雷恩達斯，還有效力布里斯班獅吼的史杜域（Rafael Struick）衝鋒陷陣。21歲的史杜域是海牙的青訓產品，早於2022年已被印尼足總發現及看中，招攬入印尼小國腳，去年為大國腳披甲。獲得亞洲球員的身分後，史杜域今年離開歐洲球壇，到澳職的獅吼落班。

印尼前鋒史杜域。（Getty Images）

此外，效力丹達的26歲前鋒奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen）也是印尼鋒線的重要人物。他在荷蘭出世，在奈梅亨青訓出身，踢過幾間荷蘭球會，目前在比利時聯賽落班。由於祖父母來自印尼，他在今年入籍印尼，已經為印尼6次披甲，並且取得入球。

印尼前鋒奧拉特文高恩。（Getty Images）

在印尼足總的努力下，印尼的入籍兵愈來愈多。（Getty Images）

這班入籍兵都是憑父母、祖父母的血統入籍印尼，不用滿足在印尼居住的年期要求，所以他們全部都後生當打，沒有人超過30歲。除了這班正選，印尼的入籍兵已經多到放後備，包括20歲的烏德勒支青年隊中場贊拿（Ivar Jenner）。

目前在世盃外C組，印尼兩戰兩和以2分排第四位。

印尼入籍兵正選11人：

門將：馬頓柏伊斯（Maarten Paes/FC達拉斯）

後衛：艾澤斯（Jay Idzes/威尼斯）

後衛：希謝斯（Mees Hilgers/川迪）

後衛：靴伯拿（Justin Hubner/狼隊）

中場：華殊（Sandy Walsh/梅赫倫）

中場：周亞安（Nathan Tjoe-A-On/史雲斯）

中場：夏耶（Thom Haye/阿梅爾城）

中場：華當克（Calvin Verdonk/奈梅亨）

前鋒：伊利安奴雷恩達斯（Eliano Reijnders/施禾利）

前鋒：史杜域（Rafael Struick/布里斯班獅吼）

前鋒：奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen/丹達）