新疆籍球員遭停賽5年：1年薪資僅3萬　收5千轉帳不知是｢假球收入｣

9月10日，國家體育總局對涉「假賭黑」問題的61名足球運動員作出處罰，其中44人被終身停賽，17人被禁止從事與足球有關活動5年。



江西北大門俱樂部球員巴合江·吾爾滿是17名被禁5年的球員之一，今日（16日）他在內地社交平台發文解釋，自己雖然收到5000元人民幣（下同）的欠款，但「根本沒往假球上去聯想」。



1998年出生的新疆籍球員巴合江·吾爾滿效力於中國足球協會甲級聯賽的江西足球俱樂部，司職後衛。遭到停賽處罰後，他在微博發文解釋，自己在2022年的一場比賽後，收到了支付寶轉賬的5000元到賬信息。但當時並不覺得是「假球收入」。

他表示，一年只收到4次工資，每次稅前八千實際到賬七千五，頗為拮据，嚴重影響到日常生活，所以沒有多想就作為正常開銷進行使用，以上情況在後續的事件調查中如實反映給警察。

新疆籍球員巴合江·吾爾滿遭停賽處罰後在微博發文解釋。

從巴合江·吾爾滿公布的轉賬記錄來看，1年4次工資，合共也僅3.1萬人民幣。巴合江·吾爾滿表示，球員其實賺的不多，而且經常被欠薪：「很多人都說運動員工資和獎金動輒上百萬，我想說並不是所有球員都光鮮亮麗」。除了欠薪外，受傷後也無人問津，球隊也從未報銷過醫療費用。

巴合江·吾爾滿稱，自己願意承擔做錯事的後果，但停賽5年的處罰太重。「五年的懲罰對於運動員來說跟終生有什麽區別？五年停賽光陰我還能保留競技實力嗎？五年後還會有球隊要背負著臭名的我嗎？五年後難道就可以不再遭受欠薪的折磨嗎？我從小起開始就踢足球，從小到大熱愛著足球，深愛著我的足球生涯，死也不曾想過最終會背著操縱比賽、賭球這樣的罵名收場。」

比賽後收到5000元轉帳，當時並未聯想到假球。

2022年1年僅收到4次薪資，合共3萬人民幣。

他認為自己有必要出來表明立場和態度，亦透露江西隊與自己的合同，稱俱樂部原本保障的第二年漲薪，但不僅沒漲反而降薪，若不同意降薪則只能解散。無奈之下，為了繼續足球生涯和保住工作，他只能被迫接受維持原工資。這次足協處罰後，江西隊也是眾多球隊中第一個跳出來跟停賽球員撇清關係的，此前運營拖拉的江西隊辦事變得如此利索，令他震驚無比。

巴合江·吾爾滿的前隊友陳琪也在微博撐其說「希望事情會有轉機」，並為巴合江·吾爾滿解釋，稱在一場比賽中82分鐘時上場，因守門員跟他說，「兄弟，聯賽快結束了，慢一點」就在賽後收到了5000元「假球收入」。