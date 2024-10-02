港足新帥首份決選名單　新入籍兵首獲召　土生土長終放棄智利護照

香港足球代表隊今月10日會作客歐洲列支敦士登，15日再回到主場迎戰柬埔寨，8月上任的新帥韋斯活，今次國際賽期首度親自挑選球員名單。



從上月公布的51人初選名單之中，韋斯活剔走了陳嘉豪及龐焯熙兩位門將。後衛方面，黃梓浩、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、陳潤潼、曾錦濤、杜度與曾以行悉數落選，外流內地的球員之中，僅孫銘謙、周緣德、茹子楠跟陳晉一獲留用，杜國樑、賓紀文、余煒廉、徐宏傑、梁諾恆、勞烈斯均名落孫山。

港足新帥韋斯活。（袁志浩攝）

值得一提，上月出戰斐濟三角賽得到補選的亞歷斯祖、小將周子謙仍在名單上；老將費蘭度則自去年11月後獲重召，而大埔左閘尼高拉斯本不被列入初選名單，卻得到徵召。這位23歲球員去季曾效力深水埗，縱在本港土生土長，卻一直擁有智利國籍，至去年才放棄智利護照入籍。

大埔左閘尼高拉斯。（袁志浩攝）

韋斯活今次僅挑選5位中場，當中顏卓彬取代了亞洲盃主力之一的胡晉銘，而在黃威受傷下，令理文罕有地沒有中場入圍。鋒線上韋斯活亦以潘沛軒取替馬希偉，吳宇曦卻繼續入選，配合祖連奴、安永佳、艾華頓、米高等常規大港腳；剛為港隊征戰U20亞洲盃外圍賽的杜俊暉則無緣名單。

港隊會於今月7日凌晨直接出發前往列支敦士登，預料理文與東方的球員於下周日（6日）晚上6時的比賽後便需到機場集合。球隊在首場賽事後於12日早上返港，暫定同日會如常訓練，備戰15日對柬埔寨的主場賽事。

港足23人決選名單：

守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、亞歷斯祖（東方）、陳晉一（上海申花）、費蘭度、鐘樂安（傑志）、茹子楠（梅州客家）、周子謙（理文）、尼高拉斯（大埔）



中場：陳肇鈞（大埔）、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、林衍廷、余在言（東方）



前鋒：安永佳（深圳新鵬城）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、吳宇曦（東方）、米高（VfR Mannheim）

