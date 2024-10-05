英雄聯盟熱話｜Chiikawa現身世界賽　G2首席分析師帶小八「出戰」

日本人氣動漫《Chiikawa》（吉伊卡哇／ちいかわ）全球大熱，連正打得如火如荼的《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）S14（第14賽季）世界賽，也能看到其身影。



《英雄聯盟》S14世界賽已打至瑞士賽第3輪，HLE、Gen.G、DK和LNG都已取得兩勝，下輪將有兩隊能直接晉級至淘汰賽8強。

今季歐洲王者G2則錄1勝1負，跌入瑞士賽激戰區，不過最近隊中討論度最高的，似乎不是「歐洲法王」Caps，而是隊中首席分析師Rodrigo Oliveira。

周五（4日）瑞士賽第二輪，G2在勝者組對戰同錄1勝的HLE，不過賽前Ban Pick（選用及禁用英雄）時，有網民發現Rodrigo Oliveira拿着《Chiikawa》角色小八貓（Hachiware，也稱小八）的筆記簿上陣，而且西裝外套的胸口，也同樣扣着小八貓，與其成熟外表及嚴肅的世界賽舞台形成強烈反差。

G2微博也笑稱：「原来這就是傳說中的錦囊妙計！」（G2 X）

G2微博貼出相關照片：「原來這就是傳說中的錦囊妙計！」、「小八buff！」在可愛的小八貓「助陣」下，G2此戰曾一度領先三條巴龍，但在HLE的頑強抵抗下，最終還是敗陣。

其實Rodrigo Oliveira並非最近才喜歡《Chiikawa》，今年5月的季中邀請賽（MSI），他便帶齊一套三款的筆記簿出戰。

這名27歲的分析師，雖然來自葡萄牙，但相當喜歡日本動漫，除《Chiikawa》外，也經常在X（前稱Twitter）貼出《龍珠》、《藍色監獄》、《阿基拉》等作品的動畫或圖片。

G2將在周日面對中國戰隊WBG，屆時會否再次看到Rodrigo Oliveira帶上《Chiikawa》出戰呢？