英雄聯盟｜S14世界賽懶人包　一文睇清比賽時間+直播+熱門隊伍

每年世界賽，為英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）最大賽事，S14（第14賽季）入圍名單已經出爐，入圍賽（Play-Ins）將在香港時間9月25日開始，瑞士制階段為10月3日至13日。

今年情況與去年不同，沒有爭取大滿貫的JDG，有「大魔王」Faker在陣的衛冕戰隊T1，也是在出局邊緣拿到最後一個參賽名額，揭示今屆世界賽將會混戰連場。



上屆世界賽，LoL採用嶄新的瑞士制，為觀眾帶來耳目一新的精彩體驗。簡單地介紹瑞士制，便是16支參賽對伍經第一輪抽籤及比賽後，得出8支1勝和8支1負的戰隊，他們會跟相同戰績的對手比賽，直至獲得3勝晉級，或吞下3負出局。

今屆世界賽保留瑞士制，但有兩項改動。（Youtube截圖）

今屆瑞士制會繼續保留，但有兩項改動，一是戰隊不會在此階段與先前已交過手的對手重覆對戰；二是所有關乎晉級和淘汰的比賽，都會以BO3（三戰兩勝）形式進行。

S14世界賽賽程及直播

比賽日期為9月25日至11月2日，觀眾可以通過Youtube或Twitch免費收看直播。

賽程表（官網）

入圍賽階段：9月25日至29日

瑞士制階段：10月3日至13日

淘汰賽階段：10月17日至11月2日

總決賽與開幕典禮：11月2日



直播渠道：

Twitch（國語）

Twitch（粵語）

Twitch（英文）

Youtube（中文）

Youtube（英文）

奪冠熱門隊伍介紹

Gen.G：季中邀請賽及LCK春季賽冠軍（LCK 2號種子）

上路：Kiin

打野：Canyon

中路：Chovy

射手：Peyz

輔助：Lehends、Mata



Gen.G在LCK（韓國賽區）春季及夏季常規賽都位列榜首，其中春季季後賽決賽以3：2擊敗T1奪冠，夏季季後賽決賽則以2：3不敵HLE獲亞軍。此外，他們亦是MSI（季中邀請賽）冠軍，今屆在MSI奪冠隊伍將自動獲得世界賽席位。

這支韓國戰隊核心自是中路選手Chovy，他春夏季都為MVP得主，曾在去年杭州亞運助韓國奪得《英雄聯盟》項目金牌，但在國際賽的表現常為網民詬病，生涯從未贏過世界賽冠軍，最佳成績為4強，今季亦是首獲MSI冠軍，今屆比賽可望創造生涯佳績，以此證明自己。

Gen.G為今季MSI冠軍，核心Chovy的表現，將關係到戰隊成績。（Gen.G X）

BLG：國內雙冠王（LPL 1號種子）

上路：Bin

打野：Xun、Wei

中路：knight

射手：Elk

輔助：ON、LvMao



BLG為上屆世界賽4強隊伍，今季遇人事變動，「左手」knight加盟，春季常規賽16場只輸1場，並在季後賽擊敗TES奪冠。夏季常規賽同樣只吞1敗，季後賽決賽更以3：0挫WBG封王，在國內幾乎沒有敵手。

上路選手Bin今季表現出色，春夏季都入選國內一陣；韓國論壇FM及內地論壇虎撲，都為今次世界賽票選各位置最出色選手，Bin在兩國都為得票最多的上路選手。相比之下，上屆FMVP、T1上路Zeus在韓國網民眼中只排在第4，在虎撲則為第2。

BLG今季在LPL幾乎沒有敵手，上路選手Bin表現大獲好評。（BLG微博）

T1：艱難入圍的衛冕隊伍（LCK 4號種子）

上路：Zeus

打野：Oner

中路：Faker

射手：Gumayushi

輔助：Keria、Rekkles



雖有「大魔王」Faker坐陣，不過T1在整個S14賽季表現都只屬平平，唯一錦標是被稱為「石油盃」的沙特電競世界盃。

夏季賽T1戰績更是明顯下滑，常規賽只排在LCK第4，季後賽未能晉級決賽，最終在全球總決賽資格賽（俗稱冒泡賽）最後一戰，以3：2險勝KT，獲今屆世界賽最後一張門票。

與去年一樣，T1不算是爭冠熱門，不過有Faker在陣，相信在不少支持者心中，仍會希望這支隊伍贏得冠軍。

T1今季戰績不算出色，但有Faker在陣，仍是世界賽最受注目隊伍之一。（T1 Facebook）

HLE：擊敗Gen.G的韓國冠軍（LCK頭號種子）

上路：Doran

打野：Peanut

中路：Zeka

射手：Viper

輔助：Delight



HLE此前未曾贏過LCK冠軍，僅參加過S11一次世界賽，當季在八強被T1以3：0淘汰。HLE在冬天簽入S12世界冠軍中路Zeka，之後再羅致打野老將「花生仔」Peanut和上路選手Doran，戰績隨之突飛猛進，春夏常規賽分別排在第3和第2。

近年LCK總決賽，總是T1與Gen.G之爭，不過今夏則由HLE殺入決賽，更以3：2擊敗Gen.G成為賽區頭號種子，亦粉碎後者爭取「燦金之路（Golden Road，即贏取該季所有主要賽事冠軍）」的希望。

HLE以今季LCK頭號種子殺入世界賽。（HLE X）

TES：表現不穩定的黑馬（LPL 2號種子）

上路：369

打野：Tian

中路：Creme、xiye

射手：JackeyLove

輔助：Meiko



今季BLG成為LPL霸主，春季賽TES便為常規賽及季後賽亞軍，夏季賽他們排在第3，打野Tian獲選MVP，加上射手JackeyLove和輔助Meiko亦曾為世界冠軍，上路369是上季JDG主力，其實TES實力不容小覷。

然而他們今季未能贏得任何錦標，MSI遭G2以3:0橫掃、在「石油盃」打入決賽，又無甚還擊之力地1:3不敵T1，表現時好時壞，這都成為他們爭冠的最大變數。

滔博陣容有一定實力，但發揮時好時壞。（滔博微博）

G2：歐洲之王（LEC 1號種子）

上路：BrokenBlade

打野：Yike

中路：Caps

射手：Hans Sama

輔助：Mikyx



G2相信大家不會陌生，他們今季在歐洲所向披靡，冬春夏三季季後賽悉數奪冠，是當之無愧是歐洲賽區王者，在MSI亦拿到第4名。

周日T1訪港時，Faker受《01體育》訪問時被問到，今屆最想跟誰交換戰衣，他回答是Caps。後者曾助G2在S9世界賽4強擊敗SKT T1，當時Faker被殺至「手震」，成為世界賽經典場面之一。