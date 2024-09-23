英雄聯盟｜S14世界賽懶人包 一文睇清比賽時間+直播+熱門隊伍
每年世界賽，為英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）最大賽事，S14（第14賽季）入圍名單已經出爐，入圍賽（Play-Ins）將在香港時間9月25日開始，瑞士制階段為10月3日至13日。
今年情況與去年不同，沒有爭取大滿貫的JDG，有「大魔王」Faker在陣的衛冕戰隊T1，也是在出局邊緣拿到最後一個參賽名額，揭示今屆世界賽將會混戰連場。
上屆世界賽，LoL採用嶄新的瑞士制，為觀眾帶來耳目一新的精彩體驗。簡單地介紹瑞士制，便是16支參賽對伍經第一輪抽籤及比賽後，得出8支1勝和8支1負的戰隊，他們會跟相同戰績的對手比賽，直至獲得3勝晉級，或吞下3負出局。
今屆瑞士制會繼續保留，但有兩項改動，一是戰隊不會在此階段與先前已交過手的對手重覆對戰；二是所有關乎晉級和淘汰的比賽，都會以BO3（三戰兩勝）形式進行。
S14世界賽賽程及直播
比賽日期為9月25日至11月2日，觀眾可以通過Youtube或Twitch免費收看直播。
入圍賽階段：9月25日至29日
瑞士制階段：10月3日至13日
淘汰賽階段：10月17日至11月2日
總決賽與開幕典禮：11月2日
直播渠道：
Twitch（國語）
Twitch（粵語）
Twitch（英文）
Youtube（中文）
Youtube（英文）
奪冠熱門隊伍介紹
Gen.G：季中邀請賽及LCK春季賽冠軍（LCK 2號種子）
上路：Kiin
打野：Canyon
中路：Chovy
射手：Peyz
輔助：Lehends、Mata
Gen.G在LCK（韓國賽區）春季及夏季常規賽都位列榜首，其中春季季後賽決賽以3：2擊敗T1奪冠，夏季季後賽決賽則以2：3不敵HLE獲亞軍。此外，他們亦是MSI（季中邀請賽）冠軍，今屆在MSI奪冠隊伍將自動獲得世界賽席位。
這支韓國戰隊核心自是中路選手Chovy，他春夏季都為MVP得主，曾在去年杭州亞運助韓國奪得《英雄聯盟》項目金牌，但在國際賽的表現常為網民詬病，生涯從未贏過世界賽冠軍，最佳成績為4強，今季亦是首獲MSI冠軍，今屆比賽可望創造生涯佳績，以此證明自己。
BLG：國內雙冠王（LPL 1號種子）
上路：Bin
打野：Xun、Wei
中路：knight
射手：Elk
輔助：ON、LvMao
BLG為上屆世界賽4強隊伍，今季遇人事變動，「左手」knight加盟，春季常規賽16場只輸1場，並在季後賽擊敗TES奪冠。夏季常規賽同樣只吞1敗，季後賽決賽更以3：0挫WBG封王，在國內幾乎沒有敵手。
上路選手Bin今季表現出色，春夏季都入選國內一陣；韓國論壇FM及內地論壇虎撲，都為今次世界賽票選各位置最出色選手，Bin在兩國都為得票最多的上路選手。相比之下，上屆FMVP、T1上路Zeus在韓國網民眼中只排在第4，在虎撲則為第2。
T1：艱難入圍的衛冕隊伍（LCK 4號種子）
上路：Zeus
打野：Oner
中路：Faker
射手：Gumayushi
輔助：Keria、Rekkles
雖有「大魔王」Faker坐陣，不過T1在整個S14賽季表現都只屬平平，唯一錦標是被稱為「石油盃」的沙特電競世界盃。
夏季賽T1戰績更是明顯下滑，常規賽只排在LCK第4，季後賽未能晉級決賽，最終在全球總決賽資格賽（俗稱冒泡賽）最後一戰，以3：2險勝KT，獲今屆世界賽最後一張門票。
與去年一樣，T1不算是爭冠熱門，不過有Faker在陣，相信在不少支持者心中，仍會希望這支隊伍贏得冠軍。
HLE：擊敗Gen.G的韓國冠軍（LCK頭號種子）
上路：Doran
打野：Peanut
中路：Zeka
射手：Viper
輔助：Delight
HLE此前未曾贏過LCK冠軍，僅參加過S11一次世界賽，當季在八強被T1以3：0淘汰。HLE在冬天簽入S12世界冠軍中路Zeka，之後再羅致打野老將「花生仔」Peanut和上路選手Doran，戰績隨之突飛猛進，春夏常規賽分別排在第3和第2。
近年LCK總決賽，總是T1與Gen.G之爭，不過今夏則由HLE殺入決賽，更以3：2擊敗Gen.G成為賽區頭號種子，亦粉碎後者爭取「燦金之路（Golden Road，即贏取該季所有主要賽事冠軍）」的希望。
TES：表現不穩定的黑馬（LPL 2號種子）
上路：369
打野：Tian
中路：Creme、xiye
射手：JackeyLove
輔助：Meiko
今季BLG成為LPL霸主，春季賽TES便為常規賽及季後賽亞軍，夏季賽他們排在第3，打野Tian獲選MVP，加上射手JackeyLove和輔助Meiko亦曾為世界冠軍，上路369是上季JDG主力，其實TES實力不容小覷。
然而他們今季未能贏得任何錦標，MSI遭G2以3:0橫掃、在「石油盃」打入決賽，又無甚還擊之力地1:3不敵T1，表現時好時壞，這都成為他們爭冠的最大變數。
G2：歐洲之王（LEC 1號種子）
上路：BrokenBlade
打野：Yike
中路：Caps
射手：Hans Sama
輔助：Mikyx
G2相信大家不會陌生，他們今季在歐洲所向披靡，冬春夏三季季後賽悉數奪冠，是當之無愧是歐洲賽區王者，在MSI亦拿到第4名。
周日T1訪港時，Faker受《01體育》訪問時被問到，今屆最想跟誰交換戰衣，他回答是Caps。後者曾助G2在S9世界賽4強擊敗SKT T1，當時Faker被殺至「手震」，成為世界賽經典場面之一。