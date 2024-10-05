足球｜普巴上訴得直　停賽期縮減至18個月　最快明年3月可復出

法國球星保羅普巴（Paul Pogba，又譯博格巴），年初捲入禁藥醜聞，被意大利國家反禁藥法庭判罰停賽4年。

之後普巴上訴，國際體育仲裁法庭（CAS）在周五（4日）宣布，普巴的停賽期由4年減至18個月，且從2023年9月11日開始計算，即這名法國中場最快可在2025年初復出。



去年8月的意甲揭幕戰，普巴全場坐在祖雲達斯後備席沒有上陣，但在賽後被隨機抽中接受藥檢，樣本中被發現有違規物質非內源性睪固酮代謝物，其後呈交的B樣本，同樣對睪固酮呈陽性反應。

今年2月，意大利國家反禁藥法庭宣布罰普巴停賽4年，這名31歲的法國中場生涯因此亮起警號，在社交網站喊冤堅持自己只是誤服，沒有刻意作弊，並表示會向CAS上訴：「我感到傷心﹑震驚﹑心碎，因為我在足球生涯一手建立的，就此被奪去一切。」

曾為世界頂級球星的普巴，因捲入禁藥醜聞而遭停賽。（Getty Images）

周五多家外媒報道指，普巴上訴得直，CAS宣布其停賽期由4月減至18個月，且從2023年9月11日開始計算。BBC指得到普巴身邊消息人士透露，他可以在2025年1月恢復訓練，最快3月便可復出參加比賽。

目前普巴仍屬祖雲達斯球員，根據transfermarkt資料，他的合約到2026年6月30日才到期。

普巴最快可以下年3月復出。（Getty Images）

「惡夢終於結束了。」普巴發聲明表示，「我可以再次跟隨自己夢想，期待往後日子。」

「我一直表示，我服用醫生提供的營養補充品時，從未故意違反世界反興奮劑條例，它不會影響或增強男性運動員的表現。」

普巴指自己一直誠實作賽，但亦承認要為今次事件負上責任：「我也想感謝CAS法官聆聽我的解釋。這是我生命中極度痛苦的時期，因為我的努力都因此被擱置。」