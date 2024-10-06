港超聯︱理文易帥後不敵東方　班主解釋「分手」原因　預告再引援

港超球會理文易帥後第一仗，周日（6日）主場不敵東方1：2，跌至聯賽榜第五位。班主李文恩受訪時表示，易帥原因是因為感覺曾昭達壓力太大，又指球隊正物色新教練，希望可在短期內上任。



理文於亞冠二級聯賽不敵新加坡淡濱尼流浪後與主帥曾昭達分道揚鑣，改由朱兆基暫時領軍。對比該仗，球隊今日收起周子謙與胡晉銘，受傷的艾華頓與保連奴均不入比賽名單，但備受抨擊的後衛馬天尼斯繼續擔正，中場夏馬特依然坐後備。相反，東方與廣島三箭拚足全場，縱比理文休息少一天，正選陣容僅由吳宇曦、賀爾分別取代亞歷斯祖、梁振邦。

保利臣入球越位在先。（袁志浩攝）

開賽20分鐘，葉鴻輝傳波失誤，安尼亞逼甩馬高斯腳下球，接應的保利臣單刀射入，但被旁證指越位在先。1分鐘後，李毅凱禁區內心口控高皮球，卻沒為意馬希偉走近，後者衝前快一步射入成1：0。領先下的東方不斷嘗試控制比賽節奏，多次放慢攻勢，然而理文前線未有及時逼搶，容許對方「企定定」幾秒。

馬高斯為東方再度領先。（袁志浩攝）

換邊後羅沙與高素巴耶夫禁區線上有碰撞，球證在VAR建議「睇機」下改判罰十二碼，理文由保利臣射入，58分鐘追至1：1。不過戰至64分鐘，馬高斯離門30多碼罰球直射，皮球省中人牆改變方向入網，即使理文尾段狂攻，羅沙補時階段頭槌被高素巴耶夫護空門，理文結果僅負1：2，錄得今季聯賽第二敗，被同日贏波的九龍城趕過跌落第五位，東方則繼續不敗排榜首。

顏樂楓賽後向球迷道歉。（袁志浩攝）

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暫代帥印的朱兆基認為球員已盡力，失第二球是運氣問題，「現在『行路打倒褪』，我自己都想走落去（踢）。」他澄清球隊更衣室氣氛不錯，相處融洽，但明言球員有信心危機，「心理包袱很大，唔衰得、一定要贏，有這種壓力一定踢得不好。所以我們並非教球員如何踢，而是想他們重新享受踢波，不會綁手綁腳。」

理文班主李文恩賽後也到場邊安撫球員，他認為球隊今仗「團隊合作性比之前強」。對於曾昭達離任，他表示在亞冠二作客新加坡時感覺對方壓力太大，「未必受得到」，故希望這位少帥休息——今季不會在一隊再擔任何職位，但會考取亞洲足協專業教練牌照，「我很享受跟他共事的經歷，他很勤力、好有心進步。」

朱兆基暫代理文主教練一職。（袁志浩攝）

李文恩不否認今次人事變動跟球隊成績有關，他認為不論是自己或教練團，因第一次參與亞冠二而想得太多，「最重要是踢出內容，不要想一定要出線、衛冕聯賽，先踢返好波，這幾場流失了許多球迷，足球沒有球迷的話什麼也不是。」

他又透露球會正物色主教練，且將展開面試，而人選全來自外國。李文恩認為，挑選主教練最重要的條件是對方能帶領團隊進步，「坦白說球員（人腳）很難變，因不是說解約就解約。」他稱球隊周六（12日）菁英盃仍會由朱兆基領軍，但期望新帥能在短期內上任，並會於冬季轉會窗再引援，「中後場（球員），因這些位置經常被取笑，而防守也很重要，希望新球員能覆蓋更多空位、由守轉攻時有更好效果。」