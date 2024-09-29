港超聯北區守衛無壓力下擺烏龍　主帥轟一再犯錯：應好好思考未來

均業北區主場對大埔，下半場大埔兩度「食詐糊」，一度無法擴大比分，但北區卻有後衛無壓力下回傳擺烏龍，令球隊最終輸0：3。主教練明言球員一再犯錯，應好好思考自己的將來。



比賽在北區運動場舉行，名義上是均業北區主場，但大埔擁躉不論人數與聲勢都比主隊強勁；排名較低的北區上半場早段是佔優的一方，17分鐘葉卓文接應角球尾柱頂彈地波，謝家榮飛身撲走。

葉卓文上半場輸十二碼。（袁志浩攝）

直至29分鐘盧卡斯禁區內射門省中葉卓文手部，球證判罰十二碼，大埔由比迪高操刀得手；加上本已浪費兩次黃金機會的馬卡雷拿41分鐘離門廿多碼射入世界波，大埔半場領先2：0。

韋法頓加一腳令入球無效，身後的陳肇鈞只能苦笑。（袁志浩攝）

換邊後踢到69分鐘，大埔先有加比爾頭槌入波被VAR推翻，兩分鐘後伊高左路罰球半傳半射，皮球本已越過守門員飛入網窩，但倒戈的韋法頓門前加一腳，結果被判越位在先。

大埔無法增添紀錄，北區後衛葉卓文卻於75分鐘擺烏龍，這位中堅面對傳中在無壓力下把皮球頂後，惟角度太斜令門將反應不及，北區終以0：3落敗。

葉卓文擺烏龍。（袁志浩攝）

葉卓文於失波後9分鐘被換走，賽後仍坐在後備席前，神色低落。他解釋當時知道身後沒有對方球員，又看到守門員龐焯熙的位置，便希望用頭槌回傳。「始終想用返個波，但判斷、溝通有錯，沒想到他突然踏前了。」

葉卓文完場前被換走。（袁志浩攝）

他認為球隊整體發揮不賴，但防守上仍有改善空間——以第一球輸十二碼為例，禁區內北區雖有多名球員，卻沒有人上前「對波」，「左中堅基拿美（巴西籍）英文不太行，（左閘）阿亨（簡嘉亨）本是進攻球員，大家默契仍未夠。」

葉卓文賽後十分失落。（袁志浩攝）

北區主教練鮑家耀就批評球員犯錯「好無謂」，即使已減低大埔最「耍家」的高空轟炸，卻自己輸自己。

他認為葉卓文應改以心口回傳，減低皮球速度讓守門員能預判來勢，「我也不懂說這是否經驗的問題，有些球員再這樣犯錯，很難再進步，一次、兩次、三次都是這樣，可能要想一想自己的未來是怎樣。」