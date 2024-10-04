港超聯︱足總稱停用VAR兩仗無錯判　銀牌無VAR下球證犯錯：有處罰

足總裁判部今（4日）與傳媒召開VAR研討會，檢視開季至今約一個月港超聯比賽中，比較有爭議或討論度的判決。



今季VAR兩度因故障停用，球證在比賽前向兩隊公布消息。（資料圖片／袁志浩攝）

首先對於兩度因故障在賽前突然停用VAR，足總指，9月15日均業北區對九龍城一役涉及網絡問題，因今季俗稱「VAR房」的視像控制室本不再設於球場，而是遙距操作，「我們使用的是專用網絡，也從去季後段開始測試該網絡至今都無問題，發生問題後已採應變措施，暫時把VAR房搬回球場，並要求供應商在下周末菁英盃期間再做測試。」

至於上月28日冠忠南區對東方一役的VAR則與硬件問題有關，足總事後已作更換。足總表示，由於場內不同角度的鏡頭如常操作，兩場比賽後有自行檢討判決，強調兩仗主球證都沒有錯判。

今季港超全面使用VAR協助執法。（資料圖片／袁志浩攝）

而在足總展示的片段當中，焦點為8月31日南區對理文，佐佐木周在禁區內疑被金旻奎踢跌，亞洲足協精英裁判員導師及考核員黃志騰透露，主球證廖國文看到兩人有接觸，但認為佐佐木周「自己跌落去」，視像助理裁判羅碧芝亦認同。黃志騰指出，在佐佐木周跌倒前兩位球員並沒有接觸，情況為「跌緊先接觸」。

亞洲足協精英裁判員導師及考核員黃志騰指出，在佐佐木周跌倒前兩位球員並沒有接觸，情況為「跌緊先接觸」。（袁志浩攝）

足總也透過播放國際足協提供予裁判員作例子的短片，指出球證在禁區內碰撞是否該判罰十二碼時，會考慮是攻方或守方引發碰撞，假如攻方故意移至守方跑動方向，而守方沒有多餘動作，球證不會判罰。

球證同時會考慮守方動作是否足以令攻方跌低，如9月12日北區對東方，基拿美僅以手部接觸單刀的巴科爾；或9月22日九龍城對東方，鄭進泓與賀爾的碰撞都是正常足球接觸。

足總將定期舉辦VAR研討會，平均約一個月一次。（袁志浩攝）

最後足總指VAR有其重要性，以今屆踢到四強才會有VAR的高級組銀牌為例，首圈南區對九龍城時，李嘉耀踢跌林學曦應判罰十二碼；而邵昀俊與基哥利碰撞，力度不足以令其如此跌倒，因此不應判罰十二碼。

總幹事張炎有承認該仗主球證庾建峯兩次錯判，「決定不符合期望」，「這名裁判上年表現好好，並非全部（比賽）也是這樣，球證也有狀態之分。」他透露球證犯錯，足總會按程度處罰，包括再教育、調至次一級比賽執法或停賽。