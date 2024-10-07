游泳｜覃海洋疑遭未婚妻控訴孕期出軌　微博秒開「一鍵防護」避險

疑似是中國游泳運動員覃海洋未婚妻的微博帳號，周一（7日）以長文控訴，指覃海洋在自己孕期內出軌等，已無法再容忍，認為對方欠她一個道歉。

這篇長文在微博引起轟動，覃海洋暫未回應，反而是立刻開啟微博的「一鍵防護」功能，目前無法關注及查看留言等。



25歲的覃海洋，是目前中國著名游泳運動員之一，去年游泳世錦賽一舉奪得男子50米、100米及200米蛙泳金牌，是目前200米蛙泳世界紀錄保持者。他今屆巴黎奧運個人項目表現不佳，但在4x100米混合接力奪金，亦在混合4x100米混合接力獲銀牌。

覃海洋在去年世錦賽表現出色，被封為「中國蛙王」。（Getty Images）

周一下午2時18分，一個名為「幸福烤冷面攤主」的微博帳號，以長文怒轟覃海洋：「只是想說這六年分分合合積攢的一些問題，積攢下來實在沒辦法得以解決，也不想再去容忍一點。」

這個帳號目前有14.7萬粉絲，內媒及網民都稱她是覃海洋未婚妻，是一名26歲的女企業家，以前網名叫「小胖娃」，經常與網民罵戰，並曾因此而「退網」。目前可顯示她最早的微博是2023年5月，有人在去年9月留言，指跟着覃海洋關注和情侶頭像找到了她。網上亦有流傳她曾到現場支持覃海洋並被訪問的影片。

網上流傳覃海洋（右四）與未婚妻（右三）的合照。（微博圖片）

「本想着給你留點臉面，但是你的逃避態度，實在讓我覺得真真切切的愛錯了人。」長文中，她怒轟覃海洋出軌（甚至還有在自己懷孕期間出軌）、與粉絲、花式游泳隊員、交友App[（原文為「積木」，應指交友App「積目」）上的人有不雅聊天、作為軍人期間「pc（或為嫖娼拼音）」等，稱眾多問題實在無法解決。

「我和你說了無數次，你的目標是奧運冠軍，在自己成長的過程中要愛惜自己的羽毛。你從不聽勸，你的家人也未曾勸阻過你，反而一昧的讓我包容讓我理解。」文中續寫道。「每次在你犯錯的時候提分手都是我，你每次都拿你的職業生涯、你的生命、你的一切威脅我，甚至還有錄和我的親密視頻威脅我原諒你，無法再忍受。」

「幸福烤冷面攤主」被指是「富婆」，在文中炮轟覃海洋花她的錢：「你的從頭到腳的每一件奢侈品都是我買的，在你身上花的錢不計其數，從一件LV到理查德（應為著名手錶品牌Richard Mille）。」

據稱「幸福烤冷面攤主」是一名26歲的女企業家。（微博截圖）

她之後還貼出與覃海洋的微信聊天及轉賬紀錄：「你的粉絲是我一直在群裏維護的，是我自己轉錢給你讓你買紀念品送給粉絲還有記者，是我親手包裝挨個送出去的。明明是你的粉絲，你做了啥？你在乎了啥？你就只會上線看你的粉絲有沒有漂亮的罷了。」

該名微博用戶貼出早前與覃海洋的聊天及轉賬紀錄。（微博圖片）

最後她表示一次次相信覃海洋是自己活該，從今天起不會再替他遮掩任何問題及收拾殘局：「聊天記錄、錄音、一切證據我都有，你有任何覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候。逃避解決不了任何問題，你真的欠我一個道歉。」

疑似未婚妻控訴全文。（微博截圖）

長文在微博引起轟動，與覃海洋有關的三個詞條一同登上熱搜，下午4時半，「曝覃海洋孕期出軌」已獲9000多萬瀏覽。

覃海洋暫未回應事件，但被發現第一時間開啟「一鍵防護」，目前無法關注、查看留言等，有網友笑稱反應比他平時在泳池出發還快。亦有人發現，不少游泳運動員都在近期上線，笑稱他們都馬上「食花生」。

覃海洋迅速開啟一鍵防護模式。（微博截圖）