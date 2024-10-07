曼聯何以成為「流量之王」　由時代編撰的球壇處境喜劇｜01球評

曼聯毫無疑問地是當今球壇的「流量之王」，每當曼聯有比賽及消息，社交網站總會見到鋪天蓋地的曼聯資訊，數量及比例遠多於其他球隊，尤其是輸波失利，曼聯在社交網站上的熱度更高。為何社交網站專頁都愛曼聯？因為曼聯代表流量，大家愛的是流量。在互聯網，流量代表利益，亦代表一個專頁及網站的KPI。

見到近來有不少網民討論曼聯、流量密碼及足球專頁，所以憑過去廿幾三十年的見聞及體會，拋磚引玉，淺談曼聯何以從「英超之王」變成「流量之王」。



曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

曼聯在流量界的崛起先要多謝碧咸、費格遜及衛星直播。90年代，費格遜帶領的曼聯稱霸英超，適逢這是衛星直播英超普及的年代，令全球更多的球迷可以接觸到曼聯的比賽。成績好，球迷自然會增長，這是球壇定律。在衛星直播的幫助下，曼聯的影響力及魅力從英國幅射至全球。

錦上添花的是「萬人迷」碧咸的出現，碧咸俊朗的外形，加上他與維多利亞之間的愛情故事，幫助曼聯跳出足球圈，打入娛樂及名人圈。很多非球迷也認識到曼聯及碧咸，當年香港也出現了很多「英、曼、咸」三為一體的支持者。

「萬人迷」碧咸。（Getty Images）

在90年代，互聯網未盛行，但曼聯打下了穩固的群眾基礎，知名度極高，在全球擁有大量球迷，就算不看足球的，也知道曼聯是什麼。曼聯作為風頭躉，大量曝光，又長期在英超佔主導地位，自然會引起其他球隊球迷、非曼聯支持者的反感及抵觸情緒。

進入千禧年，碧咸離隊，但費格遜找到C朗拿度接班，培養了英超史上首位金球獎得主，曼聯重上巔峰，繼續擴大紅魔的球迷基礎。同時，曼聯亦累積了一大班「Haters」，認為費格遜是「4424」靠裁判幫助，C朗個性張狂愛插水，朗尼踢法暴躁骯髒。一隻手掌拍不響，有愛有恨，有對立有衝突，有口水戰方有「花生」，有「花生」才會有流量，這成為支撐「流量之王」的一大根基。

費格遜當年簽下年輕的C朗。（Getty Images）

那時候，紙媒都意識到曼聯的受歡迎，如有曼聯比賽預告或賽果，都傾向登上體育頭版，可能再配多一兩段細稿，令讀者也久而久之習慣，曼聯就是球壇以至體壇的重要角色。因為媒體的形式，紙媒不需要將大部分版面給曼聯，可能仍有8成內容是其他球隊及其他體育項目。

費格遜退休後，這個世界也進入社交媒體爆發及盛行的世代。Facebook、X（前稱Twitter）、Instagram、微博等改變了媒體生態，流量代表收入，演算法決定流量，內容製作者隨演算法而行，逐流量而居，爭取最大的利益。紙媒息微，即時新聞當道，新聞缺少時間沉澱，以簡為快，以快為先，放大搶眼內容，受歡迎的是多拆多寫，令流量最大化。

前曼聯主帥莫耶斯。（Getty Images）

剛巧地，「後費格遜時代」的曼聯馬上沉淪，這樣的故事成為媒體追逐流量的寶貝。首先，曼聯在球迷以至普羅大眾擁有高知名度，支持者及討厭者皆眾，不用多介紹，有基本流量保證；其次群眾喜歡幸災樂禍，即是黃子華所言「睇人仆x最開心」。原本愈輝煌的，跌得愈慘烈的，那種落差及衝擊力愈大，曼聯成為天然吸引流量的素材。

大家看媒體，為的是什麼？為了資訊，還是娛樂？為求娛樂、輕鬆開心、笑一笑的，永遠是大多數。對普羅大眾，足球的戰術、戰情、數據等資訊可能過於沉悶。不知為何，曼聯總能與很多場內場外的奇怪花邊事拉上關係，劇情起伏，饒有趣味，若再加上曼聯支持者與討厭者的網上罵戰，互相嘲諷，更可以為看倌帶來更豐富的「花生」。

前曼聯主帥雲高爾倒地一幕令人難忘。（Getty Images）

過去10年的曼聯就像一套處境喜劇，第一季有「足球天才」莫耶斯主演，「九九八十一斬」成為一時笑話；第二季的雲高爾雖然場內踢「悶蛋足球」，但場外有「瞓身演出」及「記者會派notes」等前無古人的表演；第三季聯乘球壇流量最高的領隊摩連奴，引領追劇潮流，戲劇效果不得不令人「再三尊重」，後來與保羅普巴合演宮鬥劇，再演摩連奴拿手的「捉內鬼」戲碼。

摩連奴與普巴。（Getty Images）

原本摩連奴離隊後，曼聯的「花生指數」略有下降，但「劇組」在第四季節目邀得球壇流量史上數一數二最高的球員C朗回歸，強強聯手，再掀熱潮，先上演浪子回家的感人戲碼，再慢慢轉折，舊隊友蘇斯克查黯然下台，接着反目成仇，與新上司坦赫格終極鬥法，有齊起、承、轉、合。真的，荷里活編劇也寫不出這樣的橋段，卻真實地在曼聯身上發生。

不知是只有曼聯本身為「花生磁石」，抑或小報記者為流量特別落力報道，還是社交媒體上真真假假的致力渲染？過去10年，可能曼聯的形象已經演變為「球壇《愛回家》」，不缺胡鬧，為大家帶來歡樂。想放工輕鬆下？看看曼聯的消息吧，上集是查頓辛祖被趕出飯堂吃飯盒，今集是坦赫格記者會不敗。是否為事實的全面？對為求娛樂的人來說都不重要，好笑、可以抽水、分享給朋友、有「花生」食就足夠。

【Troll Football最近其中一則關於曼聯的帖子】

數一數著名外國抽水兼搞笑社交帳號Troll Football，他們在過去24小時出了21個帖子，其中9個與曼聯有關，與巴塞隆拿有關的有3個，與熱刺有關的有3個，還有的講拜仁。大家都有比賽，曼聯那場的比賽元素應該是最沉悶，對維拉連入球都沒有，但帖子卻是最多，足見曼聯在流量界的地位。

近5年，曼聯雖然成績低迷，但平均搜尋量比其他英超勁旅高。（網上截圖）

在香港，曼聯近5年的搜尋量亦高於其他幾支強隊。（網上截圖）

翻查Google Trends近5年數據，無論是在香港，還是全球，曼聯的搜尋量仍比阿仙奴、利物浦、車路士或曼城高。就算曼聯英超長年無冠，而曼城就幾乎壟斷冠軍，亦無阻曼聯繼續成為「流量之王」。也許這就是流量的底蘊，也許曼城八字與「花生」無緣。在內地體育討論區虎扑，曼聯專區的人氣亦很多時居首，內地網民都笑言曼聯專區內龍蛇混雜，什麼球迷都有。

在內地體育討論區虎扑，曼聯專區的人氣一枝獨秀。（網上截圖）

「流量之王」並非一日而成，也非刻意可成。

一支往昔很成功、擁有大量支持及討厭者的球隊，剛巧在社交媒體爆發盛行的年代突然沉淪。是費格遜的退休？是摩連奴的技窮？是C朗的自我？是曼聯更衣室的內鬼？是英國小報無孔不入的記者？是媒體被逼的轉型？是演算法的霸道？是渴望流量的專頁？是追求點擊的網媒？是網民創作的「咪一x樣」meme圖？是某人在網上的一句「記者會反勝」……或者是時代挑選了曼聯成為「流量之王」。