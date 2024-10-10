中國對澳洲負1：3　謝文能先開紀錄　澳洲連入3球｜世界盃外圍賽

中國作客澳洲的世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組，謝文能先開紀錄，但澳洲連入3球，最終國足以1：3不敵澳洲，暫時在C組3戰全敗，續以0分包尾。至於澳洲就在換帥後旗開得勝。



國足今場派張玉寧（右）打正選。（Getty Images）

澳洲初段較主動，積極壓前進攻，很快就博到兩個角球，又製造到一些射門，例如在5分鐘，澳洲中場艾登奧尼爾的射門省中國足的血肉長城出底線。17分鐘，利維斯米拿右路傳中，米歇爾杜基在國足球員力壓下，快一步搶點一射高出。

澳洲今場特別注重地面組織，很有耐性地由後場以短傳運球上去，但他們不時有誤傳，差點被打反擊。

20分鐘，處下風的國足靠一個簡單直接的攻勢領先1：0。門將王大雷後場大腳斬上前場，張玉寧力壓鄧治頂前，謝文能走位接應，快基爾盧尼斯一步，入禁區一射入網。

謝文能為國足先開紀錄。（Getty Images）

謝文能與隊友慶祝。（Getty Images）

國足入波後，比賽形勢沒有太大變化，控球為八二之比，澳洲繼續大部分時間壓住半場進攻，但傳球欠威脅，攻勢毫不入肉，有點老鼠拉龜。澳洲很努力地嘗試在中路打小組入滲，但往往傳多兩腳就交失。

47分鐘，澳洲靠一個死球攻勢追平。奇治葛雲左路斬罰球入禁區，利維斯米拿頭槌頂入，完半場前追成1：1。在上半場，澳洲佔82%控球，射門雖有8次，但只有米拿的頭槌入波中目標，至於國足則是兩射一中，唯一中目標埋門就是謝文能的入球。

利維斯米拿頭槌頂入，為澳洲追平1：1。（Getty Images）

澳洲球員慶祝入球。（Getty Images）

澳洲在半場一口氣換了兩個人，謝利亞（Jason Geria）及拉利麥基爾（Riley McGree）入替鄧治及伊蘭觀達。國足亦作出一個換人，入球功臣謝文能退下火線，拜合拉木登場。

53分鐘，澳洲反超前，奇治葛雲中路推進，見國足防守空虛，從容起左腳，射球靚波，王大雷也鞭長莫及，澳洲領先2：1。

奇治葛雲遠射得手，澳洲領先2：1。（Getty Images）

奇治葛雲慶祝入球。（Getty Images）

澳洲下半場的進攻有改善，加快節奏，更加爽朗，踢得簡單一點，多用了傳中。58分鐘，澳洲角球斬入禁區，謝利亞（Jason Geria）頭槌頂斜。71分鐘，澳洲右路「手榴彈」攻勢，直接扔入禁區，米歇爾杜基的頭槌欠力度，被王大雷沒收。

80分鐘，後備入替的左閘佐敦波斯（Jordan Bos）傳中，杜基插水式頭槌一頂，未能中目標。88分鐘，利維斯米拿遠射高出。

補時，國足防線不集中，解圍回到中路，被澳洲後備入替的維里皮利（Nishan Velupillay）把握機會入多一球，贏到3：1完場。全場計，澳洲佔73%控球，射門17射4中，至於國足在下半場沒有中目標埋門，全場6射1中。

維里皮利在下半場補時兩分鐘射入，為澳洲鎖定贏3：1。（Getty Images）

維里皮利慶祝入球。（Getty Images）

中國作客澳洲正選陣容：

兩隊已經公布了正選陣容，國足由王大雷把關，蔣光太、李磊、胡荷韜及蔣聖龍組成4人防線，韋世豪正選料任翼鋒，與王上源、李源一、謝文能踢中場，張玉寧踢到最前，與費南多攻堅。在世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組頭兩輪，國足兩連敗，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）備受壓力，力爭首勝。

國足正選陣容（4-4-2）

門將：王大雷

後衛：胡荷韜、蔣光太、蔣聖龍、李磊

中場：謝文能、王上源、李源一、韋世豪

前鋒：張玉寧、費南多

國足正選陣容。（Getty Images）

主場的澳洲相信踢5-3-2陣式，祖高斯（Joe Gauci）鎮守大門，鄧治（Thomas Deng）、哈利修達（Harry Souttar）及基爾盧尼斯（Kye Rowles）踢中堅，利維斯米拿（Lewis Miller）及貝軒治（Aziz Behich）為翼衛，中場有艾登奧尼爾（Aiden O'Neill）、隊長積臣艾雲（Jackson Irvine）及奇治葛雲（Craig Goodwin），伊蘭觀達（Nestory Irankunda）拍米歇爾杜基（Mitch Duke）進攻。澳洲在這圈外圍賽兩戰一和負，教練格拉咸阿諾特（Graham Arnold）下台，改聘普波域（Tony Popovic）為帥。今場是普波域上任後首場比賽。

澳洲正選陣容（5-3-2）

門將：祖高斯

後衛：利維斯米拿、鄧治、哈利修達、基爾盧尼斯、貝軒治

中場：艾登奧尼爾、積臣艾雲、奇治葛雲

前鋒：伊蘭觀達、米歇爾杜基

中國作客澳洲賽前近況：

今場是C組的榜尾大戰。國足在第三圈18強賽C組兩戰得0分包尾，上圈首戰作客以0：7大敗於日本腳下，接着主場以1：2不敵沙特阿拉伯。澳洲的表現亦欠佳，攻力疲弱，首兩輪都沒有入球，主場以0：1負巴林，之後作客印尼打和0：0。