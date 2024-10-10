拿度退役｜破紀錄14次贏法網獲封「泥地王」　台維斯盃後正式掛拍

網球「泥地王」拿度（Rafael Nadal）宣布今季後退役。



38歲的拿度今日（10日）在社交網站發布影片，向外界宣布掛拍，結束職業生涯。他說：「現實是經歷了好幾年的困境，尤其是近兩年。我不能再毫無限制地打比賽。」

拿度宣布今季後退役。（Getty Images）

「明顯地，這是一個艱難的決定，我都花了一點時間才下得到。不過，在人生中，一切既然有開始，就會有終結。」拿度在片段中說：「我認為現在是結束職業生涯的適當時機。我的職業生涯已經持續了很長的時間，而且比我想像中成功得多。」

拿度表示，他的最後一項比賽是11月底的台維斯盃總決賽，他會代表西班牙出戰，在八強將面對荷蘭。拿度因傷患困擾，近兩年已經很少參加比賽。

拿度是泥地場上最成功的球手。（Getty Images）

他是網球壇史上贏得大滿貫次數第二多的球手，以22次僅次宿敵祖高域的24次。拿度毫無疑問地是網球的「泥地王」或「紅土之王」，破紀錄地贏得14次法網冠軍，116場法網比賽贏了112場。他另外還4次美網封王，並在澳網及溫網各贏得兩次冠軍。

此外，拿度贏過奧運單打及雙打金牌，並幫助西班牙4次捧走台維斯盃。

拿度與費達拿相識、相鬥、相知、相交多年。（Getty Images）

與拿度同期稱霸網壇的名宿費達拿在社交網站留言，他寫：「多麼偉大的職業生涯，拿度！我一直希望這一天永遠不會來臨。多謝你，在我們這項熱愛的運動中，創下所有令人難以置信的成就，帶來了難忘的回憶。一切已經是絕對的光榮！」