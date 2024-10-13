馬會派逾1700萬獎金表揚港隊健兒　張家朗盼做世界冠軍完成大滿貫

香港隊在今夏的巴黎奧運摘下兩金兩銅的佳績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」今日（13日）舉行支票頒贈儀式，張家朗、江旻憓、何詩蓓等獎牌運動員亦有現身領獎。



香港賽馬會今日頒發逾1700萬獎金，表揚香港運動員。（01體育趙子晉攝）

香港賽馬會今日舉行「巴黎奧運中國香港隊賽馬日」，表揚一眾在巴黎奧運創下歷史的香港運動員。根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，港將們在巴黎奧運打入八強的話，即有獎金落袋，今屆獎金較上屆再添兩成，按照港隊今屆奧運的成績，賽馬會發放1762.5萬港元獎金。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獲獎運動員



江旻憓（女子重劍個人賽金牌｜劍擊）：600萬

張家朗（男子花劍個人賽金牌｜劍擊）：600萬

何詩蓓（女子100米自由泳銅牌｜游泳）：150萬

何詩蓓（女子200米自由泳銅牌｜游泳）：150萬

黃鎮廷、杜凱琹（混雙第4名｜乒乓球）：150萬

鄧俊文、謝影雪（混雙第5名｜羽毛球）：75萬

盧蔚豐（男子68公斤以下級第7名｜跆拳道）：37.5萬



港隊8名獲獎金的運動員，三名獎牌得主張家朗、江旻憓、何詩蓓，及跆拳道代表盧蔚豐親自領獎，而黃鎮廷與杜凱琹在哈薩克出戰亞洲錦標賽，羽毛球的鄧俊文／謝影雪同樣未有現身，由代表代領支票。至於何瑋桁、王嘉莉、馬君正、鄭清然等香港運動員，則在台上獲頒印上各自名字的馬匹公仔。

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香港運動員獲得印有各自名字的馬匹公仔。（01體育趙子晉攝）

兩屆奧運金牌得主張家朗，連同上屆東京奧運的500萬獎金，兩屆合共奪走1100萬港元。這名「千萬劍神」的下個目標，是明年的世界錦標賽冠軍，希望達成生涯「大滿貫」。

張家朗完成奧運後一直休假，直至近期才復操，他直言休息是為了走更遠的路，「東京（奧運）後只得3年時間準備（巴黎奧運），一切都十分緊迫，完成奧運後可以放假，終於可以『唞吓氣』。近2、3個月無比賽對我也是好事，畢竟開季後馬不停蹄四出征戰，加上訓練強度甚高，對身體的負荷不少，所以這段時間的休息是十分重要。」

張家朗持旗進場。（01體育趙子晉攝）

男子花劍國際賽新賽季在下月底展開，首站世界盃將出征非洲的突尼西亞，即使張家朗如今已是奧運兩金得主，但還是保持一貫心態準備新賽季，而明年11月在香港舉行的全運會，家朗笑言未有任何目標。

張家朗直言休息對新賽季十分重要。（01體育趙子晉攝）

首戰奧運即獲獎金的盧蔚豐，表示決定以部分獎金回報跆拳道路上一直協助他、栽培他的人，而他在奧運後漸漸獲得更多的關注，他坦言依然需時適應，未來將出戰更多海外賽事，以再獲奧運資格為長期目標，並再度衝擊獎牌。