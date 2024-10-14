英雄聯盟S14世界賽｜八強抽籤結果出爐　T1與剋星GEN或將狹路相逢

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）S14（第14賽季）世界賽的瑞士賽階段完結，官方的八強抽籤結果亦已出爐。

LNG、WBG、HLE和BLG被分到上半區，TES、T1、GEN與FLY則被分到下半區。中國內地普遍認為這次抽籤結果有利於他們，因為即使T1順利晉級，亦很有可能會在四強遇上剋星GEN（也稱Gen.G）。



八強抽籤結果。（X@lolesports）

今屆世界賽依舊由中韓主導，LPL（中國賽區）四支參賽隊伍全數晉級，LCK（韓國賽區）則只有DK在瑞士制被淘汰，LCS（北美賽區）的FLY是八強唯一歐美戰隊。

上半區由三支LPL及一支LCK戰隊組成，其中LNG與WBG將展開中國內戰，BLG與HLE則會上演中韓頭號種子對決。

不過較受網民關注的是下半區狀況，有「大魔王」Faker坐陣的T1，會在首戰面對LPL二號種子TES。值得一提的是，後者上路選手369已連續兩屆世界賽遭T1淘汰。

Faker從S3首次參加世界賽到現在，未曾在淘汰賽輸給中國戰隊。（微博圖片）

內地網民普遍認為今次抽籤有利於LPL，因為多年來，T1從未曾在世界賽的淘汰賽階段不敵中國戰隊，而近年最能夠克制他們的GEN，今次與他們同屬下半區，假設兩隊首戰都順利晉級，便會在4強交手。

從2022年春季賽至今，每次季後賽決賽皆是T1與GEN之戰，直至今年夏季賽才打破，由HLE擊敗GEN奪冠，此期間GEN面對T1錄5戰4勝。去年T1第4度封王，GEN在8強遭BLG淘汰便被認為是原因之一，但今次GEN首戰為北美戰隊FLY，實力相對較弱，不少人認為「已沒人替T1掃清障礙」。

GEN無疑是T1剋星，今次他們與T1同屬下半區，或是Faker再帶隊爭冠的一大障礙。（X）

與此同時，雖然今次8強被稱為對LPL有利，不過TES卻陷入「抗韓漩渦」。他們在4場瑞士賽中，已3次面對韓國戰隊，今次淘汰賽在決賽之前，還可能要再面對2支LCK隊伍，被稱「像參加LCK冬季賽」。